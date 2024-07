Anit vaig veure el debat entre acientífics i defensors de la ciència a @thewildproject. Un enfrontament del tot descompensat perquè un dels participants, Karles Torah, posà de manifest que pateix un desordre cognitiu important. Quan caigueren les torres bessones, la redacció d’un mitjà rebé la telefonada d’un psiquiatre que els advertí que aquell individu que estaven entrevistant en directe era pacient seu i estava afectat per un greu trastorn de personalitat múltiple. De vegades, als periodistes ens la colen. Les xarxes han possibilitat que personatges de fiabilitat nul·la com Tartària o Pàmies –un calb que dia vint-i-sis aterra a Esporles amb potingues que diu que eviten la calvície i que ven al seu web–, trobin adeptes.

Alhora que surten fenòmens com Alvise, Torah o Pàmies, arrossegant cervells més que dignes (el de Bosé, no, per descomptat), hi ha persones que sí que saben detectar els riscos reals que ens afecten i als quals, curiosament, els algoritmes de Meta o X no donen tanta volada com al feixisme i les conspiranoies. Els milers de persones que es manifestaren diumenge a Palma contra la massificació berenaren amb el llistat de platges balears que la ciència ens diu que desapareixeran a finals de segle. Alhora, l’aeroport inundable de Palma arribà a la seva màxima esplendor: un vol per minut. Una protesta que arriba després que aquest juliol, Las Vegas, temple vomitiu del turisme ultramassificat, hagi fregat els cinquanta graus, alguns dies, i al Japó hagin hospitalitzat més de 9.000 persones i 6 hagin mort per calor extrema.

Primer inventaren la balearització i després ompliren fora vila d’hotelets i apartaments, amb els alemanys al capdavant, enviant-nos els seus ‘amigos’. Reincidim en els mateixos errors que hem denunciat milers de mallorquins en les darreres dècades, sense fer un pam de tren, ampliant l’aeroport i urbanitzant-ho tot. La ciència ens alerta que ens acostam a la mort d’un sistema que ens va dur riquesa. Avui som pobres de solemnitat, perquè els joves no es poden comprar un habitatge. El capitalisme també acabarà amb el turisme i no aturarà fins a devorar-ho tot. Encara que arribam tard, per aquesta causa real sí que val la pena lluitar.