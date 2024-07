Fa just un any que Llorenç Galmés va assumir la presidència del Consell de Mallorca. Prometia un canvi respecte les polítiques de progrés que els governs d’esquerres vàrem proposar per a la nostra illa. Un cop consumit el 25% del mandat ja podem afirmar que el gran canvi que s’ha experimentat és l’arribada al poder de l’extrema dreta a Mallorca. El fet que marcarà el mandat del president Galmés, i segurament la resta de la seva vida política, serà haver obert la porta del govern del Consell a la ultradreta.

PP-VOX és un sol cos que dicta les polítiques de la institució i condiciona els seus posicionaments en temes com Memòria Democràtica, llengua i cultura, igualtat i polítiques per al col·lectiu LGTBI; per no parlar de la inexistent política contra el canvi climàtic d’un conseller, vicepresident i regidor municipal negacionista. Un retrocés de 50 anys, que ha permès vergonyes públiques com l’enaltiment del cop d’Estat franquista del 36 a càrrec d’un conseller de VOX, la protecció exprés de Sa Feixina, o el retorn acientífic de la celebració de la Diada al 12 de setembre en contra del criteri dels historiadors i de la mateixa UIB.

12 mesos sense rumb ni projecte, d’un equip de govern fallit, amb una gestió molt dubtosa en àmbits en els que el Consell de Mallorca hauria de ser referent, com l’ordenació territorial i l’urbanisme, el turisme (amb plenes competències en promoció i ordenació des de 2022), o els serveis socials a través de l’IMAS, que viuen de rendes de la gestió heretada, mentre que tuda recursos per a noves i necessàries infraestructures per a gent gran o inclusió.

Galmés era l’home que venia a ‘solucionar tots els problemes dels mallorquins’, com es va atrevir a afirmar, amb supèrbia, en una entrevista en aquestes mateixes pàgines. I ha estat al contrari, n’ha creat de nous. Galmés, el dessembossador, és ara el gran responsable dels col·lapses diaris a la xarxa viària de l’illa. Sense pla ni solucions a curt termini, ha encarregat un informe sobre la càrrega màxima de vehicles que pot suportar la nostra illa, mentre que es demoren o es descarten decisions inajornables en defensa de la mobilitat sostenible i el transport públic.

Els ciutadans pateixen una ITV desbordada, amb 4 mesos de llista d’espera, una estació acabada de fa 8 mesos i tancada, i una incapacitat de gestió tant evident que no troba altra sortida que l’entrega del servei al capital privat.

Galmés ja ha provocat manifestacions de descontentament social en tres àmbits, Memòria Democràtica, llengua i massificació turística, en una mostra més de la incapacitat de gestió de PP-VOX, més interessats en mantenir-se recíprocament la cadira (Prohens-Le Senne-Galmés) que en defensar l’interès general. Ells en són responsables de la situació creada, per molt que intentin posar-se de perfil per a què l’onada de protesta no se’ls endugui.

L’estratègia de plantejar limitacions al creixement turístic del PP no és creïble, i no pot dissimular la veritable fam depredadora dels governs del PP. Galmés anuncia una davallada de 18.000 places turístiques que és falsa, per que en realitat aquest contingent ja va ser eliminat durant la passada legislatura. Però en canvi, a Mallorca es convalida per la via ràpida el Decret depredador del Govern per permetre la legalització exprés de 30.000 habitatges que comportaran major pressió sobre el sol rústic gràcies a PPVOX. I per si això no fos poc, s’obre la porta a l’arribada de més turistes a la Serra de Tramuntana a través del lloguer turístic a habitatges ubicats en rústic protegit.

L’especulació i l’urbanisme a la carta, el capitalisme dels amics s’han apoderat del Consell. Es tolera la tramitació il·legal de l’agroturisme de l’ex batle del PP a Andratx i ex director general de Transparència de Prohens, Jaume Porsell,. Tampoc s’actua cautelarment tancant el lucratiu negoci il·legal dels edificis plurifamiliars de Palma, que s’ofereixen sense control a les plataformes per a turistes. Tot això mentre que es van anunciant plans-de-xoc i inspeccions que no donen cap resultat visible; tapadores per a dissimular les veritables intencions especulatives de PP-VOX.

El primer any de legislatura de Galmés al Consell de Mallorca ha estat, sens dubte, un any perdut per a Mallorca i pels seus ciutadans, amb un president embossat en la seva incapacitat gestora que el va dur a mantenir com a consellera d’Hisenda durant set mesos a una militant del PP acusada de desfalc, que va tutelar un traspàs de 43 milions d’euros de tots els ciutadans per a la concessionària dels residus de Mallorca, que no va servir per rebaixar ni un cèntim l’anterior tarifa. Un president enredat pels seus vincles amb la ultradreta, que l’hipotequen i el converteixen en còmplice dels seus deliris anti-democràtics. Per que l’anunciat canvi de Galmés era pactar amb el feixisme.