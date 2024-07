Las buenas agencias de publicidad asocian las marcas de sus clientes con conceptos sugerentes, atractivos, alegres, positivos, estimulantes. Si uno recogiera de sus papeleras las ideas descartadas por los creativos podría construir una narrativa maravillosa, como esos cortos en los que se ve un esplendoroso amanecer, donde florece el campo, con pintores y albañiles sonrientes, niños bajando por los toboganes, los repartidores entregando la silla de ruedas a un discapacitado ilusionado y ancianos que abrazan a sus nietos en una plaza en la cual una fuente alegra la vida.

Supongo que de estas factorías del márketing han salido los nombres de los partidos políticos más recientes, preocupados por no herir, no incomodar, no ser asociados a nada que remotamente nos inquiete: Sumar, Podemos, Més, Junts o Ciudadanos, por no salir de nuestro país. ¿Quién puede oponerse a que los ciudadanos, juntos, podemos y sumamos más? La nada, pero llena de entusiasmo. Podrían ser autoescuelas, empresas de seguros o marcas de cerveza (‘mediterráneamente’), pero son partidos políticos. En alguno de estos casos, al no ser nadie electoralmente, manejan una o dos ideas más potentes, porque de lo contrario no habría manera de que se hagan un hueco, pero los mayoritarios, que no se atreven a cambiarse ese nombre histórico pero hostil -aunque una gaviota o una rosa siempre suavizan- se han descafeinado voluntariamente, convirtiéndose en contenedores vacíos.

A falta de mensaje, un ejército de expertos en márketing se dedica a conjuntar y magnificar los elementos contextuales del discurso. Qué es esto: coja usted un vídeo con un discurso de Churchill, de esos en los que ofrecía sangre, sudor y lágrimas a su pueblo. El mensaje tenía la trascendencia que sugerían las formas y la inminencia de la guerra. Ahora reemplace cada palabra de Churchill por una idea banal, de las que hoy son tan habituales. Pero mantenga exactamente los énfasis, las pausas, el ritmo o el lenguaje gestual: el contexto del discurso. Si uno oye esas banalidades en checo, por ejemplo, con esas formas perfectas, aunque no se entienda una palabra, se deduce que es un discurso profundo, contundente. Justamente porque no se entiende una palabra. O sea: la forma es la de un mensaje potente, aunque el fondo sea una sandez. Así es la política hoy: idioteces vestidas de gala. Chorradas con aire de desafíos trascendentales. Caras serias en lugar de carcajadas y narices de payaso.

Este cascarón vacío es lo que queda de los partidos políticos: énfasis, tono, gestos, entorno, aplausos. Ruedas de prensa institucionales, cámaras de televisión en grúas, posturas de preocupación, caras de pensar, reflexivas, emocionadas. Queda la técnica, cómo ‘vestir’ el mensaje. Pero sin discurso. Son contenedores huecos, en los que cabe todo, lo que dicen y lo opuesto. Recuerdo ahora una política del Consell que en apenas unos meses, con igual dramatismo expresivo y en tono catastrófico, nos advirtió primero de que los inversores dejarían Baleares si limitábamos el turismo y después de que había que pararlo todo, so pena de hundir la isla. Siempre conmovedora, siempre banal.

Si quitamos toda la hojarasca a estas puestas en escena y viéramos la esencia del discurso, comprenderíamos que la distancia real entre los partidos es absolutamente inexistente.

La nada se parece a la nada como dos gotas de agua. Porque todos liman aristas, huyen de crear disgusto, evitan tensiones, se quedan con lo positivo. Todos dan dinero al Mallorca, subvencionan al votante, suben el sueldo a los sufridos funcionarios, regalan lo que no es suyo. Para todos somos un pueblo brillante, que se lo merece todo, que lo hace todo bien, y que llegará hasta el infinito y más allá. Así, con tanto elogio, el discurso queda en nada: todo el mundo es bueno y no sabéis cuanto os queremos; nunca haremos nada que no quiera la gente, lo que equivale a que no harán nada; os defenderemos donde toque; no nos temblará la mano, lucharemos sin cuartel por vuestros derechos que son ilimitados, sacrosantos, y siempre mancillados por los enemigos de la calle de enfrente.

«No nos encontrarán en la confrontación», dijo hace poco Prohens, lo que equivale a decir que «no nos encontrarán en ningún lado». Armengol, nada menos que en el sagrado tema de la lengua, mantuvo una postura el lunes, otra el martes y el miércoles volvió a la primera, con igual fuerza y contundencia, demostrando la profundidad de sus convencimientos. Los puntos suspensivos de los discursos se llenan con el mensaje de Podemos -agencia de la Energía, inmobiliaria del Govern, limitar el precio de los alquileres o parar el turismo- o de Més, con su única idea, la lengua. En el contenedor cabe el ecologismo, el alquiler vacacional, poner límites o ampliar el turismo. Con la misma energía defendemos una cosa o la contraria. ‘Díganme qué quieren, que mi criterio es flexible’. O no existe. Tanto nos hiere un turista más como aprobamos que todas las casas sean hoteles.

Como detrás hay una tropa de aplaudidores amaestrados, trufan el discurso de palabrejas que sean evocadoras para la tribu. Pero nada más. Baste ver que los hoteleros, los bien grandes, apoyaron a Armengol sin matices; la presidenta de CAEB celebra ahora diez años aplaudiendo a quien quiera que gobierne, si alguien encuentra algo diferente en la IB3 de hoy respecto a la de los ocho años anteriores, que avise; ni en IB3, ni en Emaya, ni en Son Espases, ni en SFM, ni en ningún lugar hay nada nuevo porque hay que evitar que haya malestar, por lo que el discurso no tiene otra cosa que forma, tono, énfasis. Nada. Vacío. Nos queda disfrutar de los amaneceres y de las aguas cristalinas. Para pensar, cómprense un libro.