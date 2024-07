El Partido Popular ha pedido al Gobierno que despliegue barcos militares de la Armada para bloquear la llegada de personas migrantes a Europa, es decir, hacer algo así como lo del Tarajal, pero a lo bestia.

La propuesta choca de lleno contra la ancestral ley del mar, que obliga a socorrer siempre a los necesitados en el mar; incluso se suele rescatar a la tripulación de barcos enemigos hundidos en batalla. Jurídicamente, la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y la Ley 14/2014 de Navegación Marítima obligan a rescatar a esas personas, esos seres humanos que huyen del hambre, la enfermedad y la guerra, como antaño los europeos.

Obviamente, «bloquear» es aquí un eufemismo para decir dejar morir. Morir de sed, de insolación o ahogados. Hombres, mujeres y niños. A cientos, a miles. El crimen. La Armada, menos mal, ya se ha manifestado en contra («La obligación es rescatarlos»).Para disimular su inhumanidad, la propuesta se disfraza con la ridícula justificación de «luchar contra las mafias de tráfico humano». Vamos, que hay que dejarlos morir en el mar para que los pilotos de cayucos y pateras no les cobren unos euros por cruzar el estrecho. ¡Pero qué buenos son!

Además, tal despliegue militar saldría sin duda más caro que cualquier número de programas de inserción y centros de acogida (aunque éstos cada día más se parecen a campos de concentración, a lo Meloni, pero de eso hablaremos otro día). Cabe pensar que, según Feijoó y sus nuevos secuaces de la ultraderecha, los únicos que pueden navegar libremente hacia España -además de su amigo Marcial Dorado- son los ingleses de la Costa del Sol, los jeques de Marbella, los venezolanos ricos del barrio de Salamanca y los alemanes de Mallorca.

Es la aporofobia, el populismo y la violencia como programa político; es parte del nuevo paradigma, cada vez más protofascista, en el que la crueldad ya no se oculta, la maldad no avergüenza y la brutalidad es un activo electoral. Se confirma que Occidente no está en guerra contra la pobreza, como hasta hace poco pretendía, sino contra los pobres, como algunos empiezan a reconocer abiertamente.