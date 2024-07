Por primera vez en España, un político serio -alternativa de poder- ha apelado a la Unión Europea para que ponga de una vez sobre la mesa el tema de la inmigración ilegal. Núñez Feijóo no es Abascal, tampoco el estrambótico figurón que parieron las recientes elecciones europeas. Es el líder más votado en las elecciones generales. Pues bien, el gallego, en su reciente entrevista con Ursula Von der Leyen, solicitó que la UE se involucre de una vez en un problema que ha contaminado las raíces mismas de la institución comunitaria hasta el punto de precipitar, mañana lo sabremos, a uno de sus estados fundadores -la otrora esplendorosa Francia de la grandeur, cuna de la Ilustración y del progreso social- hacia las ignotas profundidades de un siniestro abismo.

Haría bien, pues, Von der Leyen, en atender el ruego del dirigente centrista español, en beneficio del gran proyecto de unidad europea que -de ganar Trump- podría verse seriamente amenazado. La reacción del PSOE -comprometido con sus socios radicales y apuntado a todos los despropósitos de la extrema izquierda, heredero, como afirma Pere Bonnín, del antisemitismo cristiano de la Falange- no ha podido ser más desafortunada, aunque perfectamente previsible. Una vez más ha aireado los tópicos de siempre, su frailuna obsesión con una xenofobia que, si bien puede estar en el ideario de Vox, no lo está en absoluto en el del PP.

En el contexto actual hablar de «rechazo a los nouvinguts -por utilizar el léxico de un regidor de mi pueblo que cree jugar así en la Champions de la solidaridad y el progresismo- es una falacia, amén de un despropósito. Es preciso luchar contra la inmigración ilegal porque la misma solo favorece a las mafias que trafican con seres humanos y han convertido el Mediterráneo en un cementerio acuático.

Y eso no tiene nada que ver con el rechazo a la inmigración, ni con los bulos que esparcen los ultras sobre los grandes privilegios que estarían disfrutando los inmigrantes ya radicados en España. En sa Pobla sabemos mucho de eso porque hemos pagado un alto precio por aceptar -aunque la verdad es que nadie nos ha consultado- un índice de inmigración que supera con mucho los porcentajes que señalan como convenientes los estudios sociológicos. Aquí no procede hablar de xenofobia sino de control de las fronteras. Bien mirado: ¿Por qué los turistas, que pagan, han de ser insostenibles y los inmigrantes descontrolados no?