Els nazis locals i la Federació Hotelera de Mallorca han trobat la manera d’alleugerir la massificació: confinar els mallorquins. Els ultres demanen que no anem a la platja i la presidenta dels hotelers, Maria Frontera, que evitem anar en cotxe. Per responsabilitat, diu! És com si Froilán fes el discurs de Nadal del conco dient: «Vius amb l’alcohol i les drogues, que tenen conseqüències!». O com si l’emèrit ens demanàs que siguem honrats amb els doblers i fidels a la parella. Tenc més metàfores, però ja queda clar. Ups, al pròxim paràgraf hi torn!

A na Maria no li podien dir d’altra manera: Frontera! Amb aquesta petició a la població mallorquina ha travessat la de l’enteniment, la del desvergonyiment, la de la decència i la del cinisme. Que els principals promotors de la massificació -conjuntament amb Airbnb i l’Estat que no atura d’ampliar el port i l’aeroport- demanin que quedem a ca nostra per lluitar contra la massificació em recorda la foto de Maradona i Julio Alberto al Camp Nou l’any 1986 al partit contra la droga. En realitat és pitjor, com si s’haguessin esnifat les retxes del camp durant el matx.

Ai, Maria, està clar que tu has anat sempre amb el teu cotxe d’alta gamma i no tens ni la més remota idea de com està el transport públic a l’illa! Si ets un hoteler de sa Pobla o Inca (?!), els teus treballadors poden arribar en tren. Però a Cala Rajada, Alcúdia o Cala Millor s’han ‘oblidat’ de posar-lo. I està clar que si a la població ens demanau un sacrifici tan gros, als vostres treballadors els haureu de dir que pernoctin a l’hotel o bé que hi arribin per camades.

Ja veig el típic mallorquí mercadònic tornant a peu a ca seva carregat amb la senalla a quaranta-vuit graus. Així tendrem els primers màrtirs d’aquesta causa. Els dedicaran un monument al mig d’una rotonda amb aquest lema: ‘Honorem als que donaren sa vida per fer un poquet més de lloc per als guiris’. D’aquí poc, la petició dels nazis i els hotelers serà més exigent: «Siau responsables: per evitar que la vostra descendència molesti els nostres clients, extirpau-vos els genitals». Quins idems! Però no farà falta: l’èxode de mallorquins que no es poden permetre viure a Mallorca ja ha començat.