M’hi jug un plat de paella que quan els Tequila cantaven «Vamos a tocar un rock’n Roll a la plaza del pueblo» no visualitzaven un lloc ple de cotxes. També pos el mòbil al foc que na Catalina de Plaça passaria per davant d’un indret asfaltat, ple de retxes blanques i cotxes, i mai no s’atreviria a dir que allò no és un aparcament. A Cala Rajada, en canvi, han fet una plaça, això diuen, on Tequila no tocaria ni un bolero i na Catalina diria que tirurirurí qüec, qüec. L’equip de l’Ajuntament de Capdera que la va dissenyar, encapçalat per Rafael Fernández (PSIB), en fa bandera i diuen, tot i els experts que he citat, que allò és una plaça. Deu ser la primera plaça trans del món.

Em fa l’efecte que hi ha polítics gavellins que senten Cala Rajada tan lluny com el planetoide Plutó (en el meu cor sempre serà un planeta). Per això, segurament, en lloc d’un espai verd que fos més amable amb les persones i que ajudàs a remetre el canvi climàtic, hi han posat asfalt, ciment i cotxes. És tan surrealista com que dos municipals entreguin una multa de 3.000 euros a una família calarajadera despertant-los a les quatre de la matinada perquè el seu fill havia aixecat un senyal de prohibit aparcar que havia trobat tirada per terra. Un fet que em dona una idea de la sanció que se li hauria d’imposar a Le Senne per trencar fotos de víctimes de l’horror franquista al Parlament. La policia hauria d’anar a ca seva de matinada, hora en la qual els falangistes amics de Le Senne anaven a segrestar persones per assassinar-les. A continuació, li romprien la foto del seu dictador germànic preferit davant dels nassos. I, finalment, li entregarien una multa de 850.000 euros: si una bretolada sense importància l’Ajuntament gavellí la cobra a 3.000, encara em sembla barat.

Aurora, Catalina, Antònia i tants altres, descansau en pau. Ja veis que aquí continuam suportant els feixistes de Vox. Uns perdonavides finançats per l’Iran, país on encara maten dones a pedrades per adulteri. I és que hi ha individus més lluny de ser persones que Plutó de recuperar la seva categoria de planeta. Tornant a la terra, l’han batiada ‘Plaça del Carme’ i jo llegesc ‘Plaça del Kharma’: tal faràs, tal trobaràs.