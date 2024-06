Darrerament està com de moda dissociar. I més enllà de la dissociació quotidiana i diària, a la que estam més acostumades, crec que està súper de moda la dissociació existencial última: viatjar.

Visita mil llocs diferents, parteix, ves a l’altra punta del món i desconnecta. I ensenya-ho a xarxes, i presumeix i gaudeix tota l’estona fent mil coses. Fes mil fotos i reels, ensenya que estàs beníssim i que no atures de fer mil plans. Escoltava un poema de Mayte Gómez que parla d’això mateix: «A veces el truco no está en mirar a lo lejos y hacia afuera». I no és culpa nostra, només faltaria. Pot ser, si hi hagués unes condicions materials òptimes que no xafassin qualsevol esperança de construir vides pròpies seria més fàcil no dissociar.

I fins que això no sigui així, sempre ens quedarà anar a Bali.