A la Xina els científics van tan disparats com la seva nau Chang’e 6 que ja torna de la cara oculta de la lluna o els seus cotxes elèctrics molt superiors a europeus i nord-americans. Els asiàtics acaben d’aconseguir curar un malalt de diabetis amb cèl·lules mare regenerant-li el pàncrees; que un grup de cinc nins que varen néixer amb problemes auditius hi sentin per primer pic; i, com explica el canal de Youtube ‘Jabiertzo’, que ben prest puguin curar l’asma. Teràpies que, en el futur, acabaran incorporades al sistema de sanitat pública xinesa estalviant quantitats ingents de doblers i assegurant-ne la continuïtat. Avenços fruit d’apostar durant anys per la investigació i la formació de científics d’alt nivell perquè saben que és sinònim de progrés. Aquí també ho saben, però és que el turisme és tan «guai».

A les Balears també feim avenços brutals: el Parlament acaba d’aprovar que els nins puguin tornar a anar als toros. Passes de gegant de PP i Vox que hem d’agrair a ciutadans com na Maria Isabel F. que diumenge apareixia somrient a Ultima Hora afirmant que havia votat a «Chikilicuatre, Jorge Campos i Alvise». És poc probable que aquesta il·lustre ciutadana arribi a descobrir que Chikilicuatre era un personatge de ficció interpretat per un actor i que els altres dos són personatges reals que ficcionen la realitat. Com tants altres consumidors d’MMS, na Maria no sap distingir entre Eurovisió i el Parlament Europeu. Una més dels adeptes que Alvise ha captat a Tik Tok i al seu grup de Telegram, amb mig milió d’usuaris, mantenint-los enganyats amb boles que l’han duit repetidament als jutjats. Mentides com ara que Manuela Carmena havia rebut un respirador personal a ca seva durant la pandèmia o la difusió d’una PCR falsa de Salvador Illa. En totes les causes ha perdut. Però na Maria i les 800.000 ànimes càndides que li han donat el seu vot a les europees han aconseguit que aquest subjecte sigui aforat i que ara pugui continuar mentint impunement. ‘Vendettos’ que somnien amb una dictadura com la xinesa, però amb nins diabètics, sords i asmàtics que puguin veure com torturen i assassinen animals. «Muera la inteligencia, viva la muerte!» com deia un dels seus ídols.