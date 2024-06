Decía Pío Baroja que a partir de cierta edad uno no debería ir a ningún sitio de donde no pudiera regresar andando. Kylian Mbappé no va a tener nunca ese problema porque, aunque a estas alturas todavía no se ha sacado el carné de conducir, tiene un Ferrari 458 y un tío que le lleva a todos los sitios, estén o no lejos de casa. «El carné suele ser sinónimo de autonomía -declaró no hace mucho en una entrevista-, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre he tenido conductores a mi disposición».

Mbappé tiene autonomía a la hora de ir a un sitio a otro, comer esto o aquello o vestirse así o asá para salir porque, desde que fichó por el PSG tiene chófer, cocinero y mayordomo y no parece que con el cambio de aires su vida vaya a variar en mucho. Lo de contratar a un chófer para que te lleve en tu Ferrari es una de esas cosas que uno no acaba de entender del todo. Ya me dirás a santo de qué te vas a gastar una millonada en un coche para que luego el que vaya presumiendo sea otro. Para eso, mejor cómprate un Rolls-Royce. Yo veo pasar un Rolls Royce de esos grandes por la calle y ya sé que allí dentro el importante es el que va sentado detrás. Así pasa que personas contratadas para conducir un Rolls-Royce hay muchas en el mundo, pero solo se conoce a tres que cobren por conducir un Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz y el chófer de Mbappé.