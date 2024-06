Aquest juny, serem la destinació més visitada del món i, per primera vegada, ningú ho celebrarà. Ara, que estam davant d’un model esgotat, ens n’adonam que no ha existit mai una estratègia global per a les Illes Balears. 40 anys després de tenir la capacitat de decidir sobre nosaltres mateixos, hem encallat en el monocultiu turístic i la sobrepoblació, a més dels reptes propis de la globalització.

Per què hem arribat fins aquí? Quan tothom s’enriquia del turisme i de la població nouvinguda que l’alimentava, ningú va marcar cap rumb ni va preveure que els serveis (sanitat, administració etc), les infraestructures (habitatges, carreteres…) i recursos (aigua, residus, etc), es podien saturar i col·lapsar molt fàcilment en un territori marcat pels efectes limitants de la insularitat. I qui pensi que la insularitat sols afecta als costos de transport, no entén la gran quantitat de costos indirectes (preus, habitatge, desaprofitament d’economies d’escala, mercat laboral, despesa pública etc) que suposa aquest fenomen.

Què feim ara? Envair l’aeroport, com alguns proposaven fa unes setmanes, no és la solució, perquè només hi ha una cosa pitjor que tenir una societat superpoblada, amb fortes desigualtats i a mig integrar o cohesionar, que és que a sobre no tengui feina. Em sap greu perquè és més avorrit, però aquí la història va d’obrir nous marcs d’actuacions des de totes les institucions, posant-hi les Balears al centre. Per començar, és hora de fer que Europa es banyi per les seves illes, que desplegui la compensació de la insularitat prevista en l’art. 174 del TFUE i desenvolupi un pacte per a les regions insulars europees on, com a primera passa, poguem prendre mesures excepcionals en zones altament tensades (com limitar la compra de segones residències o la quantitat de cotxes de lloguer), però que estratègicament ens impulsi a obrir noves indústries i a assolir l’autonomia energètica i cercles d’economia circular que prioritzin el producte local. De fet, podríem ser zones pioneres en aquestes actuacions i que valguessin com a proves pilot de les solucions que la Unió necessitarà en els anys vinents.

Així que sí, del desavantatge en podem fer virtud. Que el turisme estiri altres indústries, en comptes de saturar. Que la gent vegi una terra que estimar i on integrar-se, no un lloc aliè i envaït on mirar de sobreviure dia a dia. Planifiquem més enllà de quatre anys vista, amb diàleg entre institucions, sectors i societat. Donem solucions reals als problemes reals, des de la serenor i les propostes. Facem entendre a Brussel·les, a Madrid i al Consolat, que compensar la insularitat no és una despesa, sinó una inversió. Aquest 9 de juny, facem que Europa es banyi per noltros. Necessitam valentia i il·lusió per la valentia.