Qué tienen en común España y Portugal? No será, desde luego, la falta de horas de luz ni el escaso soleamiento, tampoco que su vida social sea deprimente y la mayoría de la gente se sienta sola y esté triste. ¿Qué es, entonces, lo que justifica que seamos los países europeos donde más ansiolíticos se recetan? Me arriesgo a afirmar que el nivel de vida. Esa maldición que tenemos los países del sur por la que los salarios siguen atados al medievo mientras los precios se disparan y nunca se ha tomado nadie en serio la saludable idea de trabajar menos o mejor. Las autoridades sanitarias españolas quieren incidir en la vertiente social de nuestros problemas mentales. Y está muy bien, pero creo que se quedan cortas. Recomendar que visites a un sindicalista en lugar de tomar pastillas contra la ansiedad y que te relaciones con grupos feministas cuando sufras depresión está muy bien, pero se queda cortísimo. Todos sabemos en qué falla la estructura laboral, económica y social española. Y está en manos de esas mismas autoridades revertir eso, aunque sea una tarea titánica que se enfrentará a obstáculos irreductibles. Pero es necesario. Que las mujeres abandonen o recorten su vida laboral para criar niños o cuidar ancianos, que las jornadas se prolonguen más allá de las cinco de la tarde, que los horarios de escuelas y empleos no coincidan, los salarios míseros, los alquileres, las hipotecas, la cesta de la compra y los servicios por las nubes… hay mucha tela que cortar para empezar a parecernos a un país europeo. A ellos les falta el sol y esa tupida red familiar que nos sostiene a nosotros, pero habría que preguntarse por qué no les ha hecho falta y para españoles y portugueses es la salvación.