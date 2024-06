Continua la contesa entre els articulistes per esbrinar qui digué «Quan (o si algun dia...) torni el feixisme, ho farà en nom de la llibertat». Atribuïda repetidament i falsa a Orwell, sembla que ho digué Thomas Mann el 1940, tot i que allò veritablement greu és que l’avís ha reviscolat i es repeteix, perquè com deia no sé qui si algun dia torna el feixisme serà perquè ens ho ben mereixem.

Per això hi ha qui planteja que si tenim a l’horitzó el decaïment de les democràcies, com a mínim que sigui entre rialles, i aquesta és la feina dels activistes australians de The Juice Media (TCM), una empresa de comunicació famosa des que fa anys parodià l’escut nacional -proposant substituir la festa nacional per una jornada de penediment pels crims contra els aborígens- i obligà el govern aussie a endurir el Codi Penal.

The Juice Media han anat amollant impactants campanyes avisant del descrèdit que els partits reaccionaris vessen sobre les democràcies, arreu del planeta, però la seva darrera campanya de vídeos, sempre escrits per Giordano Nanni, és insuperable. Amb el leitmotiv de promoure els governs honestos, repassa campanyes electorals actuals des de l’Índia a la Gran Bretanya passant per Israel, Iran, Sud-àfrica o Brasil, per advertir que per damunt dels resultats electorals el que realment es discuteix arreu és si la democràcia morirà aviat o sobreviurà algun temps.

La imposició de religions oficials, les limitacions a la llibertat d’expressió, la persecució dels adversaris electorals (o directament l’assassinat) i les manipulacions grolleres de les votacions, incloent la pressió de molts sectors i empreses sobre els governants més previsiblement corruptes, descriuen un panorama alhora còmic i esgarrifós, com il·lustra un partit bielorús que ha presentat un candidat creat per intel·ligència artificial com única manera d’evitar que l’empresonin o d’altre rus els dirigents del qual s’han confinat preventivament a l’Àrtic com protesta pel que patiran si s’acaben presentant als comicis. «Ens vam preparar per defensar la democràcia dels terroristes, dels comunistes i fins i tot dels extraterrestres -hi repeteix una veu en off- però no de tipus que des del buit neuronal discursegen sobre la llibertat...».