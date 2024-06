En esta comedia (David Wain, 2008), dos funestos vendedores condenados a trabajos comunitarios, deben servir de ejemplo a unos niños. Es menos de comedia el crecimiento de los malos modos de nuestros altos representantes. Los noticiarios se ocupan del fango de los políticos, entregados al ataque mutuo, en lugar de llegar a acuerdos, al menos para las cuestiones que trascienden el periodo electoral de cuatro años, como la vivienda, las pensiones, la educación o el empleo. Israel, un país que se autodefine como democrático, se permite insultar al secretario general de la ONU, despreciar a dicha organización, mofarse de ministros de países de la UE, desalojar la sede de la agencia de Naciones Unidas UNRWA en Jerusalén, calificar a dicha agencia de terrorista, y no solo desobedecer a la Corte Penal Internacional sino, según The Guardian, amenazar a la fiscal Fatou Bensouda y su familia, ya sancionada por EUA en 2020. Desde 2001, los EUA tienen una ley que permite usar todos los medios necesarios para lograr la liberación de cualquier estadounidense detenido por la Corte Penal Internacional, es decir, incluso asaltar las dependencias de La Haya. Trump, de más que discutible moralidad, convicto de 34 delitos, puede llegar a ser presidente de un país que dice defender el mundo basado en normas. Amenaza con sembrar el caos si es detenido, gana 6 % en popularidad y logra $ 53 millones en 24 horas. Si los políticos se manifiestan de forma inconsecuente y egoísta, buscando exclusivamente su propio beneficio, sin aceptar más que su propio relato de los hechos, no es de extrañar que los ciudadanos busquen un líder que salvaguarde sus intereses, prescindiendo de toda ética social y principios. La consecuencia es la pérdida de la solidaridad con la que se cimentó el proyecto europeo, abonando un claro discurso antieuropeísta. ¿Por qué ceder soberanía si las instituciones, elecciones y acuerdos internacionales se interpretan a la medida del poderoso?