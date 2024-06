El meu ren de peluix és una sèrie d’èxit de Netflix sobre l’assetjament que va patir el seu protagonista, guionista i director, Richard Gadd. Una ficció sobre la persecució a Iglesias i Montero seria més de ren de filferro i espines. No els han deixat en pau ni a l’entrada al judici contra el seu assetjador estrella, Miguel Frontera. Mentre un grup d’ultres els increpava, insultava i amenaçava, la policia, curiosament, jugava a xangues. Uns ultres que també haurien de ser al banc dels acusats juntament amb Carlos Herrera i els propietaris de la Cope per convidar a anar de «romeria» a la casa de la parella; Ferreras i La Sexta per haver enganyat als espectadors amb informes «burdos» sobre el finançament de Podemos ficant la mare d’Iglesias pel mig; T5Quintana, A3Griso, OKInda... I tots els propietaris dels mitjans d’ultradreta que han atiat aquesta persecució arribant a donar l’adreça de la casa per la qual s’han hipotecat (en lloc de buscar-se un novio testaferro i corrompre’s, com Ayuso). Els han ficat un cap de cavall cada vespre al llit, a ells i els seus fills.

Pedro Sánchez va reflexionar cinc dies i va concloure que només té el govern i no es pot ficar amb els que manen. Li fan més por les cent famílies que dirigeixen Espanya que no defensar de veres a na Begoña, n’Oltra, n’Alberto Rodríguez, en Sandro Rosell, n’Óscar Reina, na Victòria Rosell... I tots els afusellats sense fusell que vendran. Els darrers a passar per l’escamot del lawfare han estat sis joves de Saragossa detinguts aleatòriament després d’una manifestació contra Vox que acabà amb aldarulls. Els quatre majors d’edat ja són a la presó gràcies als jutges i als mitjans que després tracten amb cotonets als ultradretans. Altsasu de nou. La cultura de l’odi també ha empès un boig a ferir sis persones amb un punyal a Mannheim, Alemanya, on els ultradretans pregonaven la seva islamofòbia gràcies a la democràcia que volen dinamitar. Odi als dos costats. El PSOE estudia accions legals contra Paguetes Abascal per vincular a Sánchez amb aquest atac. Que vagi amb compte, en Pedro és capaç de tancar-se cinc dies més. Tremola, Paguetes: el postureig del president és letal, tant com un ren de peluix.