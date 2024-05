Els darrers anys la nostra Policia Local ha sofert, des de distints àmbits, una injustícia col·lectiva sense precedents, de la que ara s’està començant a recuperar. Els cadàvers dels homes i dones de blau -no sempre metafòrics- que han quedat pel camí, mai veuran restablerta l’honestedat robada. Hem perdut quantitatius i valuosos efectius humans, i els que ens hem trobat a aquesta legislatura conformen les restes d’una -essent benèvols- deficitària gestió de personal orientada en darrera, que no en primera instància, a donar resposta a les necessitats de les persones que vivim a Ciutat.

El concepte de seguretat ciutadana té un ample abast. Podem simplificar-ho distingint entre delictes i conductes incíviques. Estam parlant d’estructures operatives no de respostes puntuals a emergències, que totes les Forces de Seguretat tenen obligació d’atendre. Els delictes els combat en gran manera el CNP amb el Codi Penal a la mà, mentre que l’incivisme és objecte normatiu de les ordenances municipals, vigilància que en exclusiva ha d’exercir la Policia Local.

La política de seguretat i gestió policial de les darreres legislatures, no només ens ha llegat mancances humanes i de recursos materials, sinó que la «des» organització dels agents ha fomentat el desenfocament de les nostres funcions primordials: trànsit i ordenances -que si no abordam nosaltres, no ho fa ningú- amb un blindatge professional que ens obliga a dedicar un elevat esforç estructural a la lluita contra els delictes, amb perjudici econòmic i desatenció de les nostres obligacions específiques. És clar que hem d’atendre, per posar un exemple, un avís per delicte, però si seguim com fins ara dedicant un ingent esforç a la seva resposta, desatenem la prevenció i repressió de l’incivisme. Avui dia, aquesta orientació fa que dediquem -en perjudici de les nostres competències exclusives- un elevat nombre d’agents a tasques judicials administratives, en lloc de dedicar-los a les locals operatives, basades en l’accessibilitat i la visibilitat.

Atès l’explicat estam treballant en tres vessants: reorientar la nostra feina cap a les necessitats que ens demanda la ciutadania; ultimar una reorganització substancial a partir d’un pla d’ordenació laboral que ens permeti eliminar desigualtats i, a l’hora, tenir millor capacitat de resposta a les demandes ciutadanes. Finalment, augmentar la plantilla i els recursos materials; i treballar en la nova ordenança que ens ajudi a identificar i reconèixer les nostres prioritats, i ens permeti abordar els principals eixos de l’incivisme, dotant als nostres policies de millors eines d’actuació i seguretat jurídica per a treballar. La denominació formal és: Ordenança municipal per a fomentar la convivència cívica a Palma.

L’equip de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Civisme, encapçalat pel regidor Miquel Busquets Salom, seguint instruccions directes del batle hem preparat el text. El projecte revisa la quantia de les infraccions actuals, ordena, simplifica i compila de forma transversal les conductes incíviques més rellevants, a més d’incorporar algunes precisions i novetats sobre els patinets elèctrics o l’ús de la via i espais públics entre d’altres. A la vegada incideix en la salvaguarda dels drets dels ciutadans més vulnerables, fins i tot a l’hora de sancionar.

L’objectiu és molt clar: preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, protegint a qui ho fa bé, essent comprensiu amb qui s’equivoca i inflexibles amb qui, intencionadament, vulnera els drets de les persones.

L’Ordenança, en construcció, ens ajudarà a dirigir la nostra mirada cap a la convivència i el civisme. Del seu contingut destacarem la regulació dels grafits. Aquesta infracció es tipifica com a falta molt greu, ja que l’impacte emocional i patrimonial que tenen les pintades vandàliques sobre les persones i els béns, és una clara mostra d’hostilitat.

Els patinets elèctrics (VMP) són expulsats sense ambigüitat dels espais per a vianants. No haurem de compartir més riscos. L’accidentalitat i la violència ambiental que genera l’incivisme amb patinet serà especialment perseguit. L’obligació del conductor de disposar d’una assegurança de 120.000 euros pal·liarà la responsabilitat civil en cas d’accident. Els renous a l’espai públic en qualsevol de les seves manifestacions i relacionats amb concentracions de persones, també són objecte d’atenció.

Hi ha moltes més situacions contemplades, vuitanta-nou articles aborden les normes de conducta amb un objetiu molt clar, aconseguir una Palma més neta, cívica i amable. En definitiva, fer de Palma un lloc millor per a viure.