Aquest article conté mancances i imprecisions, perquè no és fàcil trobar informació sobre les impresentables i abusives exempcions fiscals de què gaudiran els organitzadors de l’Eurocopa que comença el 14 de juny. Una competició que, com tots els grans muntatges esportius, dels Jocs Olímpics als Mundials de furbo, disposarà, ningú no sap per què (o sí...) d’una gairebé completa exoneració fiscal tant per la niciesa invertida com pels fabulosos beneficis que donarà, més que comprensibles si són escàpols al fisc.

L’editor de l’Spiegel, M. Fröhlingsdorf, i els seus periodistes indagaren com i per què la UEFA obtingué aquesta exempció, que se suma al que ja paga Alemanya com amfitrió, sense aclarir gaire més que no pagarà ni de lluny el 15 % d’impost de societats que pagaria qualsevol empresa. La UEFA, com la FIFA, sempre es presenta amb la targeta «Si voleu tenir esdeveniments organitzats per nosaltres heu de renunciar als impostos que generin», i això explica que el 2018 el seu Comitè executiu atorgàs a Alemanya l’Eurocup 2024: només descartà Turquia, únic competidor i que oferia total exempció fiscal, després que el Ministeri Federal d’Hisenda germànic declaràs públicament que la Llei de l’impost sobre la renda preveu l’exempció d’impostos «si això és d’interès públic». Així, els 1.700 milions d’euros que la UEFA n’obtindrà pràcticament no tributaran res, i se sumaran nets als també exempts contractes amb patrocinadors i drets de mitjans que la UEFA subscriu directament des de Suïssa. I tot sense cap risc, perquè les ciutats-seus paguen l’organització i adequació dels estadis (Kaiserslautern hi renuncià per motius financers, i Bremen per desacords amb la Bundeslliga pels costos que li suposaria). El portaveu de pressupostos dels Verds al Bundestag, Sven-Christian Kindler, considerà aquest favoritisme, i la negació del govern a proporcionar informació, d’«escandalosos», exigint que es divulgui «quin és el regal fiscal del govern federal a aquesta gran corporació», però la UEFA ho distraurà tot amb unes almoines contra el canvi climàtic i alguns concerts que encara ompliran més les seves arques. Perquè s’acosten les eleccions europees, les del «Tots som iguals davant la llei».