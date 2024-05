En només uns dies Partit Popular ha fet un aparent canvi radical del seu discurs en matèria turística que ha mantingut durant dècades. Ha passat de titllar de turismefòbiques o antiturístiques les polítiques de contenció i limitació turística adoptades en els darrers anys pels partits d’esquerres, a abraçar-les amb força. Hem sentit Marga Prohens dir literalment que «parlar de límits i contenció és la millor manera de defensar el turisme». Inaudit. Només fa 10 mesos, el programa electoral del PP prometia l’eliminació de la moratòria turística o que recuperarien les places de les bosses, i que permetrien el lloguer turístic al sòl protegit de la Serra de Tramuntana.

El missatge de Prohens ha canviat de cop. Benvinguts, senyors del PP, encara que sigui tard. Però que sigui de veritat. No podríem acceptar una operació de maquillatge per quedar bé o per aturar les mobilitzacions socials com la de dissabte passat, que demostren el descontent social contra la massificació. I no pensar en solucions reals a problemes candents.

La iniciativa d’abordar un Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat amb quasi tota la societat civil (però amb absències notables com la de l’Obra Cultural) és positiva però molt arriscada si no s’ofereixen solucions. El resultat de la primera reunió és decebedor i frustrant, perquè més enllà de la foto i el titular no se visualitzen mesures valentes a l’horitzó, a no ser que es contiunuïn les que ja s’han adoptat en les legislatures passades pels governs d’esquerres, criticades i rebutjades pel Partit Popular en el seu moment. No és cap bon auguri que el Pacte Social quedi en entredit quan dos dies després el mateix Govern aprova un Decret Llei que atempta contra el delicat equilibri territorial i mediambiental d’aquesta illa.

Mallorca necessita seguir avançant amb mesures valentes i que realment apostin per a la sostenibilitat econòmica, social i territorial. Els 10 mesos dels governs de Prohens i Galmés només han fet agreujar encara més els problemes de saturació turística, d’embossos a les carreteres saturades i d’enormes dificultats per accedir un habitatge en condicions dignes.

Al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés s’ha abocat amb entusiasme a la nova religió limitadora del PP i anuncia una reducció del sostre de places turístiques a la nostra illa. Un anunci històric si fos cert. Les 18.000 places que Galmés rebaixa ja estan eliminades de fet des de fa un any, quan l’anterior equip de Govern vàrem modificar el Pla Territorial de Mallorca per deixar sense efecte les places disponibles a les bosses. Modificació a la que s’hi va oposar PPVox.

Un canvi total de rumb requereix de la construcció d’un relat ad hoc, i el PP ja ho ha començat a fer. Un relat allunyat de la veritat. Afirmen sense rubor que son ells els primers en reduir places turístiques a Mallorca. Menteixen. El PP omet que abans de la llei turística 8/2012 de Bauzá, Delgado i del batle Martínez, la majoria d’establiments que iniciaren la tramitació estaven exempts de comprar places. Per tant el nombre de places turístiques creixia de forma infinita sense control.

No va ser precisament fins l’aprovació del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics, que es va saber quantes places turístiques existien a l’illa i quin era el límit màxim. Un pla aprovat per un Consell de Mallorca amb majoria de progrés i amb el vot en contra del PP. El PP no va regular mai el lloguer d’habitatges vacacionals, el tenien de forma ben conscient en absoluta al·legalitat.

És aquesta la realitat que Prohens, Galmés i Martínez obliden quan acusen falsament que fou un govern del progrés el qui va incrementar en 86.000 les places turístiques a Balears. No va ser cap increment, sinó el resultat de regularitzar una situació de facto que el mateix PP havia provocat. A Balears i a Mallorca, han estat els governs de progrés els que han posar dempeus una regulació coherent amb el missatge d’un turisme sostenible, respectuós i que consideri al resident com a subjecte actiu d’una activitat que no pot empitjorar les seves condicions de vida.

Han estat governs de progrés com els de Francina Armengol els qui han regulat els excessos, millorat les condicions laborals dels treballadors del sector turístic, contingut l’arribada de creuers a les illes, regulat l’allotjament vacacional donant veu a consells i ajuntaments, i delimitat el nombre total de places turístiques. Governs valents com el de Francesc Antich, que posà en marxa l’ecotaxa, que avui ja ningú discuteix rebatejada com a Impost del Turisme Sostenible.

Els girs de guió són perillosos com les piruetes dels acròbates sense xarxa. El PP pot pensar que la imatge d’unitat de la Mesa de Diàleg de quasi tota la Societat Civil és un triomf estratègic que els permet sortir del focus de les protestes ciutadanes de primera hora, com la del passat dissabte a Palma. I probablement sigui així. Però els problemes de saturació, de mobilitat, d’embossos a les carreteres o d’habitatge que patim a Mallorca són suficientment seriosos com perquè Prohens i Galmés els ventilin amb unes fotos, uns grafismes i un lema. No resulta creïble anunciar límits al creixement, i aprovar un decret òmnibus que legalitza de cop 30.000 habitatges en sol rústic. No és de rebut parlar de límits i no aplicar la normativa estatal que permet controlar el preu dels habitatges de compra i de lloguer a les zones tensades. No es pot enganyar a tothom durant tot el temps, perquè el preu de la mentida serà massa car i el pagarem tots.