Aquest dilluns es publicaven les enquestes d’intenció de vot corresponents al primer aniversari de les eleccions en què els mallorquins i mallorquines elegirem pel canvi en el Consell de Mallorca. Deixant de banda la rapidesa en què avança el temps, veure el primer any reflectit en enquestes és un bon moment per la reflexió, per baixar el pols i la tensió del dia a dia i fer examen de consciència.

L’augment de la confiança dels mallorquins en el Partit Popular demostra que estem en el bon camí i ens encoratja a seguir fent feina pel canvi, la bona gestió i la moderació que el president Galmés ha dut a la institució insular. Un canvi del que queda molt camí a fer, però també un canvi real i que avança cada dia, tant en les formes de fer política com en la gestió tangible, de la que podríem resumir o destacar el següent.

El Consell més social de la història. La declaració d’intencions va ser clara des de l’inici de legislatura: més d’1 euro de cada 2 dels primers pressuposts van destinats a polítiques socials. Unes polítiques adreçades a tots: des dels més petits amb la inversió d’1 milió d’euros per als centres de 0-3 anys per tal d’acompanyar-los en la tasca d’adequació al nou reglament, fins als majors amb un Servei d’Atenció Integral a Domicili que hem ampliat el seu servei també a caps de setmana i festius.

Una cultura oberta a tothom. Hem obert la Misericòrdia a tots i d’un centre oblidat n’hem fet el resplendent centre cultural de referència de l’illa. Hem transformat la cultura sectària, i així ho demostra la despolitització de la gestió del Teatre Principal de Palma i l’obertura d’aquest al diàleg amb les altres institucions aconseguint, per exemple, l’aparcament gratuït. Dins d’aquesta línia també podem destacar la promoció del català amb els nous premis de creació literària pels joves i l’engrandiment dels premis literaris amb la seva ampliació també als escriptors en castellà, sense així excloure a ningú.

Un turisme que cerca l’equilibri. Les hipòcrites pancartes turismofòbiques de l’esquerra, acompanyades d’una històrica crescuda de les places, han posat en risc seriós el benestar dels mallorquins. Ara la contenció arriba amb una gestió que aposta per créixer en valor i no en volum, perquè no tenim un problema de demanda sinó de convivència. I això passa per dur a terme polítiques de calat, com la reducció històrica del sostre de places turístiques i la lluita contra l’oferta il·legal.

Un Consell en moviment. Encarant amb determinació els grans problemes de mobilitat. Recuperem i potenciem totes aquelles actuacions de manteniment i millora de la xarxa viària de l’illa i s’avança, mitjançant els pàrquings dissuasoris, en el transport públic. Així mateix, cal destacar l’eliminació del límit de 80km/h a la via de cintura que se suma a més projectes per la millora dels accessos a Ciutat com, per exemple, l’execució del necessari Tram I.

L’ajuntament dels ajuntaments. Per això els hem doblat el Pla d’Obres i Serveis, destinat als ajuntaments, arribant fins als 80 milions d’euros només en aquesta legislatura, augmentant-ne també les actuacions subvencionables. A més dels 20 milions d’euros addicionals per fer front al problema de l’aigua i de 6 més per a infraestructures esportives.

Amb tot, el president Galmés demostra tenir el full de ruta ben definit, escoltant els mallorquins i complint el seu programa electoral i transformant, dia a dia, el Consell Insular en el vertader govern de Mallorca.