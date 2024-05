A la majoria dels animals humans us fa por la mort i, encara més, haver de patir per transcendir-hi. Als animals no humans ens passa el mateix: som conscients que la vida pot acabar en qualsevol moment. Si no fos així, fugiríem esperitats del dolor i la mort? Els toros som herbívors pacífics i no infligim dolor perquè sí. Matar a una presa lentament, gaudint de la seva dolorosa i cruenta agonia, només ho feis voltros en vuit països.

Hi ha qui reivindica que els infants puguin veure com ens torturau i assassinau perquè els seus ulls s’amarin de la sang treta amb punyals, arpons i espases. Que puguin ser educats veient travessar pell, músculs, vèrtebres i òrgans amb metalls afilats. Com quan ens atacau amb la ‘puya’ des del cavall per debilitar-nos el coll i facilitar que un sociòpata amb una disfressa ridícula pugui fingir valentia. Així, els nins aprendran que la violència contra els animals està bé. Però aquest ritu iniciàtic va més enllà: és el pas previ per poder aplicar tortura i mort a humans si arriba un cas ‘necessari’. Les fosses comunes d’Espanya o les de Palestina, molt més fresques i farcides de dones i nins, en són testimoni. L’estrangulador de Boston, els assassins de Columbine o l’Arropiero (l’assassí en sèrie espanyol més prolífic) també començaren torturant animals. Ficaven cans i moixos dins caixes, els disparaven fletxes o els enterraven vius, com fan els de Netanyahu amb les persones. La diferència és que els assassins en sèrie van fer l’aprenentatge en solitari. Els nins que van a las ‘corridas’ ho fan en família, acompanyats de sàdics que celebren amb mans i mocadors aquesta orgia de sang. Les eleccions catalanes van paralitzar la llei que havia de prohibir que, per exemple, ens pugueu encendre les banyes. El constitucional prohibí els ‘toros a la balear’, amb menys tortura i sense mort. Ara, animalistes i juristes han començat a recollir firmes per tirar endavant la Iniciativa Legislativa Popular #NoEsMiCultura. En necessiten 500.000 per derogar la llei que declara la tauromàquia patrimoni cultural d’Espanya. Signaran persones dignes de ser considerats humans. Els que s’hi oposen, no vos enganyeu, són una altra cosa molt pitjor.