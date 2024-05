Al Bisbat allò que és del Bisbat i a les monges allò que és seu. Voldria demanar al bisbe Taltavull que rectifiqués el seu comportament vers les monges del monestir de Santa Elisabet, les jerònimes, i eviti mals exemples de bregues i confrontacions judicials dins l’Església, que, especialment, poden no agradar als feligresos. Per tal motiu, ja que els jutges han deixat molt clar, en dues ocasions, que el monestir de Santa Elisabet de Palma és propietat de les jerònimes, no insisteixi, no faci un darrer recurs al Tribunal Suprem, on les possibilitats són nul·les i, a més, no seria noble per part seva. Deixi que les monges tornin a la seva pau habitual i eviti continuï la seva angúnia de deu anys de calvari judicial. Modifiqui el seu comportament pel que fa a les monges. Aquest tema es podia haver resolt al seu despatx, com va intentar la priora de les jerònimes, sor Nativitat, amb distintes visites i telefonades, i evitar enfrontaments innecessaris i perjudicials.

A la darrera telefonada de sor Nativitat al bisbe Taltavull, per veure si acabava d’una vegada aquest malson, després de dialogar sobre el tema i les negatives del senyor bisbe, li va comentar: «Em fa molta vergonya que un bisbe posi pals a les rodes i aquest monestir de tants de segles i de tant de bé sigui motiu d’una trifulga dins l’Església i la pugui perjudicar per culpa nostra. Li deman, quants de segles han viscut vostès aquí? Què han posat en aquest monestir per mantenir-lo en condicions i sigui un testimoni de fe a l’Illa?» Les monges tenen la raó. Els documents, guardats amb gelosia a l’arxiu monacal, ho confirmen i ho deixen molt clar. Després, que l’Audiència Provincial de les Balears ratifiques que les jerònimes són les propietàries del convent de Santa Isabel, el passat divendres, dia 17, sor Nativitat, Enrique Trigueros (monjo del monestir de San Isidro de Dueñas) i l’advocada Pilar Rosselló, en representació de les monges jerònimes, reuniren a la premsa al monestir de Santa Elisabet de Palma per explicar tot el procés d’aquest assumpte tan espinós. Senyor Taltavull, l’Església no s’ha d’aferrar als béns terrenals, Jesús predicava al carrer i sense engalanar-se de grans ornaments.