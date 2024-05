Tastar

De origen incierto

1. tr. desus. Tocar (llegar con la mano).

2. tr. desus. Gustar con el paladar las cosas.

Pese a que soy de los que nunca entraría en un club donde me admitieran como socio, debo confesar que pertenezco a uno, tan secreto que seguro que usted conoce a alguien que está en él y tan exclusivo que basta con clicar en un vínculo de Whatsapp para entrar, sin cuota alguna.

Tal vez le despierte la curiosidad si tiene interés por la cultura enológica, sobre todo la de nuestra Isla, aunque también de la gran variedad que conforma el rico mapa de vinos del país y las curiosidades del planeta. Sus principales actividades son visitas a bodegas mallorquinas, sirvan de ejemplo Pere Seda o Can Mayoral, con sorprendentes maridajes elaborados por sus socias y socios; reuniones pedagógicas con cata y acompañamientos gastronómicos; y por lo menos un viaje anual, de enfajado coste, a bodegas o poblaciones de importancia en producción de vinos. Memorables su sushi vs Bodegas Miquel Oliver, la Thai experience contra Bodegas Bordoy, Kaiseki enfrentado a Bodegas Santa Catarina; pero no quedan a la zaga sus urban vermuts; su ‘Te menjo amb patates’ de sa Pobla; la fiesta del variat, desde la que me cuesta enorme esfuerzo conformarme con alguno de los ofrecidos en Ciutat; la Txakolin Topaketa o sus catas formativas a 10. Decoración de mesas, espacios asombrosos, infinidad de sorpresas, la totalidad debe sumar y así es.

Si se halla apunto de pulsar el seductor enlace, está en la obligación de saber que, cada uno de los componentes de esta fraternidad está dispuesto a arrimar el hombro, proponer actividades, trabajar en los equipos de organización y como voluntario colaborador para elaboraciones y montajes; incluso a ceder o a mediar lugares en el cual celebrar los eventos.

Me temo que tengo que reconocer que si es fácil ser admitido en TastEspai, mucho más lo es que te echen. Advertencia: no se le vaya a ocurrir silbar mirando hacia un costado o escribir una idiotez en el foro; que así van quedando los que te dibujan una sonrisa de felicidad en cuanto los ves, con los que una charla es alegría y a los que miras a los ojos en todos los brindis. Compartido sabe mejor. ¡Salud, amigo! Ya intuye que el uso hace maestro.