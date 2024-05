En esta película (Urszula Antoniak, 2009) una pareja acuerda mantener una relación sin aportar ninguna información personal. Tenía ganas de hablar de ese latiguillo de las películas de Hollywood que repite el malo mientras acuchilla o cose a balazos al bueno. Si me estás matando, a mí que me importa si es o no personal para ti, está claro que para mí sí es personal. Hay confusión sobre lo que es personal o no. Por ejemplo, los activos depositados por un país no son del líder de ese país, son del pueblo y están protegidos por el derecho internacional independientemente de su régimen. Además, según el índice de democracias (The Economist 2023) solo hay 24 democracias plenas en el mundo (y entre éstas no está EUA). También debe diferenciarse entre el esfuerzo personal de toda una vida de deportistas de élite o de artistas, del posicionamiento internacional de su país y no parece lógico vetarlos por decisiones políticas de su líder. Uno de los casos más sorprendentes, de reciente actualidad, es el de Eden Golan, la representante de Israel en Eurovisión. En realidad el apellido de la familia era Glagólev. Tanto su padre como su madre nacieron en la URSS aunque de ascendencia judía. El abuelo Yuri Glagólev, que cambió su apellido a Golan, colaboró con un periódico juvenil del partido comunista. Eden Golan, aunque nacida en Israel, ha vivido 13 años en Rusia, tiene pasaporte ruso, ha participado en la selección rusa del Festival de la Canción de Eurovisión Junior en 2015 y en el concurso ‘New Wave’ del 2016 en la disputada península de Crimea. No podía haberse presentado por Rusia, dado que la Unión Europea de Radiodifusión, encargada del festival, expulsó a ese país en 2022 por su invasión a Ucrania, pero sí por Israel, pese a la tragedia de Gaza. Todos deberían poder participar, porque vetar el arte y el deporte no debería ser nada personal, pero parece que eso depende de la bandera que se hice y el himno que suene al ganar el premio.