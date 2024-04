Recuerdo con meridiana claridad cuando hace unos años en los noventa D. Pedro Pueyo, propietario de OASIS INTERNATIONAL HOTELS, siendo yo CEO de Air Europa. Me pidió que necesitaba mi apoyo para volar a Cancún y tener una ocupación hotelera mas alta todo el año. Tuve que ir al Mapamundi y averiguar donde estaba ese destino. Hoy Cancún es un resort turístico de primera línea mundial. Exactamente paso con Punta Cana en Dominicana, Puerto Plata etc...

Al principio nadie creía en esos destinos salvo en el caso del Grupo Barceló que ya estaba establecido. Me viene a la memoria de una cena en el Restaurante Bahía Mediterráneo en Palma con el también personaje turístico gran persona y magnífico profesional Pablo Piñero después de la cena me dijo que no se veía ahí. Lamento profundamente que ambos ya no estén entre nosotros

En fin quiero hacer una llamada de atención sobre un hermoso País como El Salvador. Con potencial para el desarrollo aéreo, hotelero y de touroperación. Nuestro País ha sido uno de los pioneros en el desarrollo turístico en todas las modalidades. Colaboremos con estas magníficas gentes desde nuestra experiencia desde nuestra propia humildad en el apoyo para su desarrollo económico. El turismo también es muy importante en aliviar la pobreza.

El Salvador es espectacular con hermosas playas y sus gentes nos esperan con los bazos abiertos y su gran hospitalidad. No se trata más que aprovechar de las cualidades políticas, y empresariales de aportar simplemente en beneficio de todos los implicados. El Salvador , posee grandes empresarios y profesionales trabajemos todos juntos para beneficio del turismo fuente de empleo, desarrollo y riqueza.