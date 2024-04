Ha llovido bastante desde que se supo que el entonces director general de Turisme, el socialista Jaume Garau, había abierto sin los permisos definitivos un agroturismo en Algaida. Al llamarle para explicar su versión, Garau fue muy sincero. «Todo el mundo lo hace», dijo el ya retirado dirigente socialista. Es posible que todo el mundo lo hiciese pero evidentemente no todos eran directores generales de Turisme, si bien hay que decir que cuando abrió el agroturismo aún no había asumido el cargo.

La verdad es que el PSOE defendió a ultranza a su alto cargo, con muchos silencios, y muchos meses más tarde fue destituido por Alomar por haber comprado con dinero de la ecotasa unos terrenos en Son Serra de Marina que eran de titularidad pública. Sin embargo, el motivo real de aquella destitución fue la apertura del agroturismo meses antes, aunque como ocurre con las mascarillas ahora mismo había que ocultar aquella infracción a todo costa. Ya se sabe que el PSOE nunca deja de apoyar a los suyos. De hecho, Garau siguió haciendo política en distintos cargos de relevancia hasta que se retiró hace muy pocos años.

Ahora se ha sabido que Jaume Porsell, director general de Transparencia, comercializaba en Andrarx un hotel rural sin permisos. De poco sirve si en dicho negocio ya no figura Porsell como administrador porque se supone que es de su propiedad y ante todo un alto cargo tiene que dar ejemplo. También es grave comercializar un negocio en las plataformas de reservas sin tener las autorizaciones para ello. Se demuestra además que Booking le importa un bledo si los negocios que comercializa son totalmente legales o no.

El cargo que ocupaba Porsell (el de Transparencia) le obligaba a actuar en consecuencia y apartarse de la vida política, esperar los permisos de su negocio turístico, y seguir su actividad privada. Pero ir defendiéndose con argumentos tan pobres no era la mejor opción para alguien que tiene que garantizar la transparencia de todo un Govern. Nadie se traga que Booking vendiese plazas en su hotel sin licencia y que nadie supiera nada. Por eso Prohens no tenía más alternativa que la destitución. Y que aprenda que hay que ir a los sitios con toda la información y no por colegueo o amistad.