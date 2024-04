Avui és Saint George a Calvià! Al migdia arriba en vaixell un subdit britànic amb la bandera anglesa. No he vist mai l’arribada marítima d’un abanderat, però estic segur que ha de ser un espectacle digne de presenciar com a mínim un pic a la vida com un eclipsi de sol, una aurora boreal o la presidenta Prohens disfressada de pagesa. Una hora més tard hi haurà un showcooking amb un cuiner britànic que asseguren que pot anar més enllà del ‘fish&chips’. Al capvespre ens explicaran com Mallorca es va convertir en Montecarlo a la sèrie ‘The crown’ i es debatran els beneficis fiscals que tendria les Balears en cas de ser un Estat independent com Mónaco. Si mateix, hi ha un acte relacionat amb llibres: l’escriptor anglès, lord Jeffrey Archer -expolític conservador íntim de Margaret Thatcher que va fer passar per despeses de viatge 1.280 euros que va pagar a un servei i que va ser condemnat a quatre anys de presó per perjuri-, signarà els seus best-sellers a un hotel de la zona. La direcció no es fa responsable dels objectes personals dels assistents.

L’any que ve Calvià dedicarà Saint George a estrènyer vincles amb Catalunya, el país que ha aconseguit que el 23 d’abril sigui reconegut com el Dia Internacional del Llibre. La diada començarà amb l’arribada en vaixell de Lluís Llach i Maria del Mar Bonet embolicats amb la senyera. Seran rebuts pel doctor en filologia catalana, Gabriel Bibiloni, que amenitzarà als assistents amb la conferència ‘Les banderes amb castellet i fons lila: un frau històric’. Clourà l’acte el batle, Juan Antonio Amengual, amb una glosa escrita ad hoc: La Balanguera misteriosa Tix la senyera pel jovent Ni té castell ni és lilosa Groc i vermell ballen al vent. A continuació es farà un taller per aprendre a ballar sardanes conduït pel regidor de cultura calvianer que es clourà amb una calçotada popular. Al capvespre, les 800 paradetes de llibres en català repartides pel municipi rebran la visita d’autors com Sánchez Pinyol que signarà exemplars de ‘Victus: Barcelona 1714’. La resta del programa és secret, però corr el rumor que acabarà amb un gran concert d’Albert Pla, Zoo i Biel Majoral estrenant el tema ‘A Can Felip hi falta gent’.