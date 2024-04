Me pregunto si todos los socialistas están presos de una obnubilación o simplemente hechizados por su César Sánchez. Ninguno tiene gónadas para hacerle alguna reflexión si no se atreven con un reproche. Por razones deontológicas, no puedo opinar sobre el perfil de personalidad del personaje. Pero como ciudadano tengo derecho a exigir que pare su peregrinación con el tema de Palestina. Sus ansias de notoriedad internacional lo llevan a no dimensionar su ridículo. Es cierto que sus socios de izquierda no aceptan que el régimen iraní es fascista. Me pregunto si creen los lectores que Irán no es fascismo. Al igual que Maduro. Según publican algunos medios, algunos socios del Gobierno reciben ayuda financiera del régimen iraní, así se entiende que alguien pueda defender al mayor represor de las libertades de la mujer y de su permanente alegato fascista. Nadie en su sano juicio se puede oponer a que los pobres palestinos tengan un Estado, pero como le dicen todos los líderes sensatos, cuando se den las circunstancias. El relato malintencionado de la izquierda de satanizar el sionismo carece de fundamento. Israel fue atacado en su territorio por Hamás. Esta formación terrorista es quien dirige Palestina. Por tanto, las condiciones son que la campaña se redirija a conseguir que Hamás abandone Palestina. Posteriormente con una Autoridad Palestina democráticamente elegida, se podrían iniciar negociaciones. Pero esta es una condición sine qua non. Lo de Sánchez y el social comunismo es aceptar y dar alas a un grupo terrorista sanguinario. O no se han dado cuenta que la guerra de Gaza se acabaría si Hamás abandonara Palestina y el régimen iraní dejara de interactuar en su programa de desestabilizar Occidente. Pero no sólo no se le exige su salida, sino que se acepta que utilice a sus hermanos como escudos humanos instalando su base en el mayor hospital palestino para garantizarse su seguridad. No ve Sánchez que EEUU acaba de vetar en el Consejo de Seguridad, la entrada de Palestina en la ONU. El perjuicio afecta a los pobres palestinos que sufren las consecuencias de estar en manos de Hamás. Por tanto, España se pone en ridículo enemistándose con Israel, quien ya ha dicho que nuestro presidente carece de código moral. La UE le tuvo que presionar para que se pronunciara sobre el ataque de Irán a Israel. EEUU ya le da mensajes evidentes que abandone esta cruzada sin sentido. Señor presidente, deje sus pretensiones personales y dedíquese a gobernar el país. Gestione el déficit inmenso que su política ocasiona, los okupas, la inmigración... Ponga recursos para las listas de espera en la sanidad. Trabaje en la cohesión y no siga con la hipocresía de legitimar a Bildu en La Moncloa mientras en Euskadi lo demoniza. Demasiado evidente su plumero, por no decir jeta.