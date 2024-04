Calificado, da

Del part. calificar.

1. adj. Dicho de una persona: De autoridad, mérito y respeto.

2. adj. Dicho de una cosa: Que tiene todos los requisitos necesarios.

3. adj. Dicho de un trabajador: cualificado.

El Centro de Documentación Publicitaria ha completado la digitalización del fondo de Teleteca, por lo tanto salvarlo y conservarlo. Este anuncio y que sigan trabajando en la catalogación de tantos anuncios, miles de marcas, un sinfín de productos emitidos en las televisiones desde el 1 de enero de 1988 (la cantidad es tan abrumadora) nos obliga reflexionar sobre la importancia del espacio, sito en nuestra ciudad.

La instalación es resultado de la testarudez de Sergio Rodríguez, un publicitario de los que no proliferan, con una pasión por su oficio que lo convierte en un ser singular. Inició esta aventura, que ya goza de forma y ubicación, con el objetivo de conservar el pasado de una profesión. No es un lugar fácil de visitar, eso lo hace más imprescindible. Siguiendo sus redes sociales igual encuentras la ocasión para pasear entre sus paredes y dejar que tus ojos se humedezcan con imágenes y sonidos que emocionan, no sólo al que vive de crear ilusiones con el fin de comunicar o promocionar.

La relevancia de la labor que se realiza se halla del mismo modo en la cuantía, impresionante estocaje en millones de unidades de originales de reclamos publicados de prensa impresa o difundidos en cadenas de radio o televisión, como en su falta de discriminación; guarda infinidad de elementos representativos de firmas; en sus referencias se encuentran muchísimas grandes y pequeñas, incluso de empresas poco fértiles en comunicación o promoción, hallando donde descansar y ser conservadas, indistintamente de su valor en subasta, muchas de ellas careciendo de él, pero con el interés de formar parte del archivo necesario con el que contar la memoria de la publicidad.

Con especial sensibilidad, Sergio busca, consigue, mima, conserva, cataloga y promociona el trabajo de los comunicadores; conservando piezas únicas, por ejemplo, el León de Oro del Grand Prix de Cannes, 1989; con su particular historia, otras con la valía de la piedra filosofal de la agencia Colomina. Aquí es bien cierto que quien hace lo que puede no está obligado a más.