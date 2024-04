Soy muy aficionado a las noticias científicas, porque los científicos suelen ser bastante exagerados (la precisión conlleva exageración), y los periodistas han exagerado toda la vida con fruición (qué otra cosa es un titular), de modo que las noticias científicas son doblemente exageradas, y por tanto, muy literarias y significativas. Significativas de qué es lo que hay que averiguar, y no es nada fácil. Recuerden cuando hace años la prensa informó que se había descubierto el bosón de Dios, y aunque el concepto hizo fortuna, aún no sabemos si era una noticia científica o teológica. Si hablamos de física de partículas o del misterio de la Santísima Trinidad. ¡El bosón de Dios! En fin. Ahora hemos sabido que el deshielo debido al cambio climático está frenando la rotación de la Tierra, lo que a su vez afectará a la medida del tiempo, y pronto un minuto tendrá sólo 59 segundos. El planeta tiene problemas con la rotación, como los equipos de fútbol, y aunque dicha rotación nunca fue regular, se aceptaba la definición de segundo astronómico para no liarla más. Problemas de tiempo, típicos de las rotaciones, que aumentarán de seguir la Tierra girando más lentamente. Y aunque hace más de cincuenta años que la definición de segundo ya no la marca esa rotación, sino 450 relojes atómicos distribuidos por el planeta (el Tiempo Universal Coordinado), esa discordancia, y la pérdida de un segundo, pueden tener consecuencias. ¿Qué consecuencias? Ah, ese es el misterio, porque lo midas como lo midas, un segundo es un segundo, y todos los aficionados al baloncesto sabemos que en un segundo puede pasar de todo. Es muchísimo tiempo, sobre todo comparado con la magnitud física del tiempo de Planck, el fundador de la teoría cuántica. Al planeta esto de la rotación lenta a causa del cambio climático le da igual, y la gente ni se enterará. Yo he leído la noticia y no noto nada, pero acaso (conviene decir acaso en las noticias científicas) afecte a internet y las comunicaciones. Es decir, consecuencias económicas. Ajá, con otro efecto 2000 hemos topado. Significativo, sí señor. El deshielo frena la rotación, y quizá se caiga internet. Por un segundo teórico. Ah, qué mundo tan raro.