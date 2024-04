Hi ha qui ha trobat a faltar l’absolució de Mónica Oltra a les portades dels principals diaris tant com els mallorquinistes van enyorar n’Abdon a Sevilla. Deixant a banda el futbol, ofendre’s s’ha convertit en l’entreteniment primordial d’una gernació d’individus pobres que no tenen res més a fer, pobres. Si no hem trobat la proclamació de la innocència d’Oltra a primera plana, és per una raó evident: la sensibilitat dels ciutadans a les resolucions judicials a favor d’un polític d’esquerres és tan extraordinària que no necessiten veure imprès que la història ha acabat d’una manera diferent a la qual indicaven, de manera insistent fins a avorrir, tots els mitjans que ara callen. Bones notícies com aquesta travessen pobles, ciutats i parets arribant a la majoria dels ciutadans que sí que estam atents a aquesta antiga màgia del poder. A la culpabilitat plausible d’hom esquerranós, en canvi, se l’ha d’ajudar amb campanyes judicials i periodístiques de descrèdit massives, incisives i repetitives. Això és així. Si no, tants mitjans respectables no callarien després que ells i els jutges hagin aconseguit destruir la carrera política d’Oltra, Montero, Iglesias o Alberto Rodriguez. E-T-I-C-A.

Pot despistar que aquests mateixos actors actuin amb discreció total amb un altre cas de culpabilitat plausible que involucra a la presidenta de la comunitat de la llibertat i el seu company. Aquests sí que viuen junts, no com Oltra que s’havia divorciat. Dos enamorats que comparteixen alenars en un àtic d’un milió d’euros comprat per ell, un amant extraordinari. Ans a les seves capacitats amatòries (que en deu tenir, no ho dubt), em referesc al fet que només un ésser sobrenatural pot obtenir un immoble com aquest, un Maserati, defraudar a hisenda, muntar empreses fake i obrir comptes a paradisos fiscals amb el sou d’un ATS. I com és que els mitjans que perseguien a Oltra ara no persegueixen igual als Ayusos? Per amor! Inda o Losantos, per exemple, l’estimen com a una filla. Són molts anys de rebre subvencions de la Comunitat de Madrid com per ara tenir-hi una descortesia. A-M-O-R que no necessita explicacions perquè és més gran que la vida, com el sou de l’ATS d’Ayuso.