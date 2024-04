El conflicto en Gaza será estudiado en las facultades de Comunicación como el acontecimiento mediático más manipulado de la última década. Nada genera más confusión en la opinión pública que la manipulación y ésta confunda al mundo de una forma excepcional. Sirva como aperitivo el titular con el que abren muchos medios internacionales cuando en algunas ocasiones sitúan el escenario de la noticia en Oriente Próximo y en otras en Oriente Medio. Dos acepciones geográficas a mi entender erradas. Decía el viejo profesor que la realidad depende del cristal con que se mire. Y su reflejo -concluía Valle-Inclán- dependía de la posición cóncava o convexa del espejo en el que nos situáramos. Porque ese llamado Oriente -tanto el Próximo como el Medio- está al Occidente del Oriente más oriental de todos. Quiero decir, con otras palabras, que Oriente es la ubicación que ponemos desde Occidente porque en una carta geográfica el territorio postulado está a nuestra derecha o a nuestro Este. Pero, si lo miramos desde India, China o Japón, el Oriente Próximo estaría al Occidente. No sé si me explico. Algo parecido sucede con lo de Próximo y lo de Medio. Porque desde nuestra geografía balear, Gaza está en un relativo Oriente Próximo, pero cuanto más nos occidentalizamos el territorio en cuestión estará cada vez menos próximo hasta convertirse en lejano. Creo que me estoy explicando bien. Todo depende de lo que consideremos próximo, medio y lejano. Sorprenden mucho más los titulares de medios norteamericanos cuando identifican el escenario de guerra como Oriente Próximo, algo que a nuestros hermanos del Pacífico, ni les queda a su Oriente ni nada próximo. Más de lo mismo sucede cuando hablamos de Oriente Medio, sin precisar en medio de qué, ni de quién. Crear confusión geográfica es el primer nivel de la manipulación.