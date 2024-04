defraudar

Del lat. defraudare.

1. tr. Privar a alguien, con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias, de lo que le toca de derecho.

2. tr. Frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en alguien o en algo.

3. tr. Eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones.

4. tr. Turbar, quitar, entorpecer algo.

Hace semanas acudí, a modo de oyente, a unas charlas profesionales. Intento siempre llevarme a casa alguna píldora inspiradora; sin embargo esta vez, me llamó profundamente la atención la dificultad que tienen los representantes de instituciones públicas en comunicar con comodidad asuntos relacionados con los presupuestos, ni cuanto cuesta, ni que cantidad se invierte, ni el total de facturación, o los salarios de los ejecutores; en fin, se que a estas alturas no tendría que sorprenderme, pero no salgo de mi asombro.

Sigo en el empeño de acceder a la información de las cuentas de algunos eventos, solo por el ejercicio de contradecir la evidencia; resulta muy enrevesado conocer los balances económicos de acontecimientos respaldados por Ajuntament, Consell o Govern; pese a que deberían tener unos asientos transparentes; con suma facilidad tendríamos que poder saber el montante que invierten los gobernantes en las actividades que ejecutan, cuánto se les cobra a los participantes, visitantes y expositores y en que se emplea todo ese presupuesto.

Entiendo que los actos organizados por organismos oficiales, por ejemplo la Feria Náutica, a la que han maqueado el nombre para integrar mejor a los foráneos, sale del bolsillo de todos y cualquier interesado debería lograr consultar los resultados financieros, ya no que parte de los ingresos retornasen a las arcas comunes, por mucho que facture el acontecimiento, aunque nunca ocurre no estaría mal. Además en este particular difícil, ya que me consta que la organización ha sabido envolverse en el proteccionismo que proporciona una asociación sin ánimo de lucro, con el fin de evitar saldos positivos y así subir sueldos o implementar mejoras logísticas; de momento me conformaría con un nivel más de transparencia.

El dinero que pone el Govern viene de nuestros tributos, por más que actúen como si fuese de nadie. Espero ser afectado de que quien busca halla.