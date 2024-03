Ha estat una sort haver tengut un amic que ha estat capaç d’obrir les portes i les finestres per a resoldre tota casta de problemes, especialment els socials i els polítics. Aquest amic ens va deixar de manera testamentària que fóssim capaços d’obrir les portes i les finestres a l’esperit. Quan aquest amic tan especial ens ha deixat, és a dir, se n’ha anat, m’ha fet pensar en la cançó Quan un amic se’n va.

Per tant, si faig l’operació de juntar el lema de l’amic de les portes i les finestres obertes amb pensar en el que ha de passar quan se’n vagi, haurem de convenir que volem que n’hi hagi d’altres que siguin capaços d’omplir l’espai que ha deixat buit, ja que són multitud els amics que el volen omplir. L’amic Tomàs va encendre una flama, flama que representa la seva lluita per la consecució de drets socials i polítics, és a dir, de drets humans. En Tomàs era un gran organitzador i la seva labor va ser incommensurable quan va ser secretari d’organització de l’STEI Intersindical.

Tomàs Martínez fins i tot va organitzar el seu comiat i ens va deixar lliures per si fóssim capaços d’aprofitar les portes i les finestres que ens havia deixat obertes. També va procurar que sabéssim quins eren els seus objectius i quines eren les seves curolles, perquè no es perdessin en l’oblit sinó que es mantinguessin actives en la seva màxima extensió. Un dels seus objectius era la salvació i la normalització de la llengua nostra, la llengua catalana. I el seu desig era que fóssim capaços de mantenir la flama de la llengua encesa i que no afluixàssim mai en la seva defensa: Lluitarem perquè no es toqui l’escola en català. Descansa en pau, Tomàs, no ho permetrem!

També ens has legat un model d’escola que defensarem, un material didàctic que utilitzarem, treballarem i aprofundirem en la investigació de les tècniques didàctiques i educatives, a part d’insistir a la millora de la formació permanent del professorat. Continuarem cercant i trobant millores socials i polítiques per damunt de les econòmiques i laborals. En definitiva, defensarem i proposarem un millor model d’escola, de societat i de poble. Tornant a la cançó i encara que ens repetim, procurarem que el buit que has deixat es pugui omplir amb els molts amics que has deixat. Quan tu te n’has anat, han nascut moltes estrelles que la nostra vida i la nostra lluita il·luminaran. Quan tu ens has deixat, hem descobert que ens havies deixat molts de camins oberts pels quals podrem transitar per defensar les necessitats de l’escola i de la societat. Estam segurs que quan tu te n’has anat, has deixat el terreny ben cultivat i si nosaltres en tenim bona cura produirà molts i abundants fruits. Tranquil que obtindrem una bona collita. Recorda aquella gran tempesta que vàrem tenir fa més d’una desena d’anys. Aquella tempesta acompanyada d’un gran fibló ens va derribar una gran quantitat d’arbres. Hem i has dedicat molts d’anys a sembrar-ne de nous i ara es troben en la seva plenitud. Conservarem aquests arbres que tu vares sembrar ajudat per nosaltres o com la resta de les collites, recollirem el fruit i en continuarem sembrant.

Gràcies, Tomàs, per la tasca feta. Gràcies, Tomàs, per haver-t’hi posat cada dia. Gràcies, Tomàs, per haver calmat tants de conflictes. Gràcies, Tomàs, per haver-nos ensenyat a resoldre’ls! Ara a tu et toca descansar en pau. Nosaltres continuarem la teva tasca.