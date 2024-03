Hoy hago referencia al dicho mallorquín. Siendo yo joven, un astuto funcionario me comentó que si tenía que salir del trabajo por algo privado, debía llevar en la mano un ‘paper com mentre’, es decir aparentar, disimular. Recordé esta frase cuando he visto como los EUA niegan -como san Pedro tres veces- el alto el fuego en Gaza (el mayor cementerio del mundo según Borrell), y siguen mandando armas a Israel que ataca incluso hospitales. No se permite la entrada de ayuda por carretera y se lanzan alimentos desde aviones, sepultando en ocasiones a inocentes gazatíes y en otras cayendo en zonas inaccesibles. Hasta el propio rey de Jordania Abdalá II se fotografía en traje de campaña en un avión de ayuda. Muy ufanos afirman haber lanzado un par de miles de raciones de alimentos. En una nueva boutade, EUA construye un puerto para llevar ayuda por mar, naturalmente previa inspección por los israelíes. Me gustaría saber en base a que artículo de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar se justifica esa inspección en otro país y en un buque que enarbola su propio pabellón. Asumiendo un mínimo de una ración única de emergencia -de esas militares de 450 g y unas mil calorías- 1,5 litros de agua y 0,5 kg para el resto, es decir combustible, productos sanitarios, leche, pañales, etc., por persona, en Gaza se necesitan 3.700 toneladas (unos 190 camiones) al día; antes entraban 500 diarios. Ya no hay ni panaderías por falta de combustible. Las consecuencias las denuncian Samer Abdeljaber, representante y director nacional del Programa Mundial de Alimentos para Palestina, Dominic Allen de la ONU o Margaret Harris portavoz de la OMS: hay muertes diarias por hambre. Si vamos a disparates por qué no llevar la ayuda mediante un túnel desde las antípodas en la Polinesia francesa. La iniciativa de José Andrés y Open Arms, es noticia, pero son 200 toneladas. Sería una comedia del absurdo sino fuese una tragedia, un pobre engaño, un ‘paper com mentre’.