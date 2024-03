L’associació Pla de Mallorca XXI treballa, des de la seva creació, en la recerca d’un desenvolupament sostenible del Pla de Mallorca, liderat per un enfortiment de la societat civil. Per això, el 2020 vam signar un conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca, la Mancomunitat del Pla i ALCAIB, el qual cercava promoure el turisme interior prioritzant criteris de sostenibilitat. Aquest no s’ha vist traslladat a una col·laboració real amb la Mancomunitat en cap moment.

Fa dos anys es va presentar el projecte que havia d’elaborar el nou Pla de Sostenibilitat Turística en Destí del Pla de Mallorca (PSTD), finançat amb tres milions d’euros de fons Next Generation. Aquest havia de contemplar processos participatius en la seva aplicació, element molt potent a l’hora de plantejar un ecosistema turístic al Pla de Mallorca però orientat a les necessitats reals dels residents. Al llarg de les primeres fases d’aquest PSTD, des de Pla de Mallorca XXI vam realitzar diversos intents per implicar-nos-hi: al llarg dels anys 2022 i 2023 hem fet arribar cartes a la Mancomunitat, demanant fer efectiva la comissió de seguiment ciutadà que figurava al conveni signat, així com diferents propostes de col·laboració. Cap dels nostres contactes ha tingut resposta. També vam redactar un document sobre propostes de sostenibilitat turística fetes per la societat civil, que va ser remès a la Mancomunitat, així com un article anomenat ‘En sabeu res del Pla de Sostenibilitat Turística del Pla de Mallorca?’.

L’abril de 2023, l’empresa GLOBAL va presentar el Pla Estratègic de Turisme per potenciar la marca turística al Pla de Mallorca. GLOBAL té experiència en la creació de «paradisos rurals» com Astúries o la Toscana. Des de Pla de Mallorca XXI, i tal com també ens han traslladat representants polítics dels ajuntaments del Pla, tenim la preocupació que aquestes actuacions no tinguin un impacte real en el territori, de particularitats tant diferents als esmentats. A més, de les 14 actuacions licitades dins del Pla Estratègic, només una s’ha concedit a una empresa local, que conegui el territori i les característiques d’aquest. El Pla Estratègic de Turisme no ha tingut en cap moment intenció d’incorporar metodologies participatives que impliquin a la societat civil, ni de tenir una visió compartida, ni de tenir en compte el conveni signat entre la nostra entitat, ALCAIB i la Mancomunitat.

Des de Pla de Mallorca XXI volem que s’estableixin mètodes d’avaluació des de la Mancomunitat dels impactes reals de les diferents actuacions i del benefici real que aquests suposen a la gent del Pla de Mallorca. Volem que els 3 milions d’euros de pressupost acabin suposant una millora real de les condicions de vida dels i les residents. Volem que la gent del Pla i els ajuntaments siguin conscients de les actuacions que s’estan duent a terme i hi participin, de forma conjunta. No volem que aquest pla de sostenibilitat turística potencii la imatge del Pla de Mallorca com a destí turístic de primer ordre, sinó que volem que millori la qualitat del turisme ja present i alinear-lo amb les necessitats reals de les persones que hi viuen.