Nuestros políticos le han cogido el gusto a las urnas y cada dos por tres estamos votando. La conocida como fiesta de la democracia ha pasado a ser vista como algo habitual, que supone más motivos de enojo que de alegría. Por una parte, por el descontento de los ciudadanos con la clase política. Por otra, porque parece que no sabemos votar o no lo hacemos bien y, por eso, es necesario repetir las elecciones. En 2023 se celebraron comicios autonómicos en la mayoría de las comunidades autónomas, insulares, municipales y generales. Hasta el momento, para este 2024 ya hay convocadas elecciones en el País Vasco y en Cataluña, así como al Parlamento Europeo. La gran pregunta es, ¿habrá elecciones generales? El anticipo electoral en Cataluña ha dado un revolcón al tablero político nacional, en el que lo primero que han caído son los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Cabe recordar que Pedro Sánchez ya adelantó las elecciones generales en 2019, precisamente por la incapacidad de aprobar las cuentas públicas. ¿Qué ha cambiado en esta ocasión? El líder socialista es un gran estratega, por lo que no se puede descartar otro anticipo electoral. Todo dependerá de lo que mejor convenga a sus intereses.

La política catalana lleva años marcada por la inestabilidad y la convulsión, por lo que una posibilidad es que el resultado del 12 de mayo no permita conformar gobierno y haya que volver a las urnas. Otra de las preguntas que se plantean es si el desarrollo de la ley de amnistía permitiría que Carles Puigdemont pudiese ser investido president, en el caso de conseguir los apoyos necesarios. Tampoco puede obviarse el resultado del PSC, ¿le pasará factura el ‘caso Koldo’? Todas y estas variantes las tendrá en cuenta Sánchez y en base a ellas decidirá si vuelve a anticipar las elecciones generales. En el caso de hacerlo, ¿serán en verano?