Si algo sobra es gente hablando de su propio libro. Y aquí me tienen, dispuesto a contarles lo maravilloso que es el mío, lo fundamental que es para todos ustedes hacerse con un ejemplar de mi último libro publicado. ¿Por qué no tendría que hablar de él? Si algo sobra en el mundo es gente diciendo que sobra gente hablando de su propio libro. Pensémoslo detenidamente. ¿Podemos hablar de algo que no sea nuestro propio libro? Cuando hablamos de Taylor Swift o de José Luis Ábalos o de dietas astringentes o de plantas fotovoltaicas o de la final de la Copa del Rey, ¿no estamos hablando de nuestro propio libro? Por eso, no debería hacérseme tan incómodo aprovechar esta ventana para hablar de mi libro y contarles que este sábado, 9 de marzo, estaremos en La Biblioteca de Babel presentando Oslo, que es el título de mi último libro. Lo haré a la hora del palo con sifón, es decir, a las 12:30, acompañado de Marcos Augusto, habitual de estas páginas. Si logramos que Babel se llene, harán muy feliz a mi editor. Y créanme si les digo que nada me hace más feliz que hacer feliz a mi editor. ¡Nos vemos!