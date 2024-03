No he escuchado la nueva canción de Dani Martín ni creo que lo haga adrede porque no tengo por costumbre escuchar música. Por lo visto se la ha dedicado a Ester Expósito, una actriz que no conocía, pero que parece que es bastante popular entre la juventud. Se le critica la diferencia de edad entre ambos, pero ella, joven y tal, no deja de ser una mujer mayor de edad con que por ahí considero ilógico que se ataque al cantante pese a ser un cincuentón como yo. Como la historia me ha llamado la atención, he pinchado en Google para observar más noticias al respecto y lo que me ha quedado claro es que Dani Martín se la dedica sin previo aviso a Ester Expósito. En la letra le reclama que se fije en él y tal y pascual. La actriz en un vídeo se lo agradece y se declara fan de El canto del loco. Poco más que contar más allá del morbo que producen dos personas teóricamente conocidas en el mundo del cine y la música. Vale. Ahora bien, si no se trata de un montaje, un arreglo entre ambos para obtener mayor publicidad y beneficios, podría haber sucedido que la actriz hubiera entrando en cólera por algo que realmente no estoy muy convencido que sea ético, cantar a los cuatros vientos el nombre y apellido de alguien que no conoces, por muy estupenda que pudiera ser la canción. También esa letra podría causar controversia o polémica entre familiares, amigos y pareja si la hubiere de la actriz, algo que siempre hay que evitar por un sentido de la moralidad y raciocinio, que por lo visto el cantante carece. O simplemente le importa un pito: canto lo que me da la gana y se la dedico a quien me sale de donde no digo y si molesta, que les zurzan. Una concisa declaración de intenciones que únicamente puede sustentarse en su popularidad, consciente de que sus seguidores le avalaran, le reirán las gracias y no le rendirán cuentas porque no obstante no deja de ser una canción más de su amplio repertorio.