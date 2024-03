Quin espectacle! El passat cap de setmana, als voltants de mitjanit, quan em disposava a anar-me’n a jeure, vaig fer una cosa que no acostumo a fer mai: zàping televisiu. Tenia un cert interès per saber les últimes notícies del greu i sobtat incendi de l’edifici de la ciutat de València en el qual acabaren morint deu persones. A TVE, la Primera, que va ser la primera cadena que va aparèixer en pantalla, no en deien res. Passaven les imatges, opulentes i esplendoroses, molt edulcorades en tots els aspectes, d’un concurs on s’havia de decidir qui és o havia estat la millor o el millor espanyol de la Història d’Espanya. Del passat i del present. M’hi vaig quedar uns quants minuts per saber de què anava aquell disbarat irracional que pagàvem tots els contribuents de la Hisenda Pública. Estaven a les acaballes, i els dos espanyols finalistes d’aquell carnaval d’opereta, després d’eliminar-ne un caramull, eren ni més ni menys que Isabel la Católica i el nostre Rafa Nadal de Porto Cristo! No me’n podia avenir. Isabel la Católica i Rafa Nadal els dos finalistes del Millor Espanyol de la Història!!! Em vaig fregar els ulls perquè allò no podia ser. Vaig apagar la tele. Desvetllat com estava, abans de ficar-me al llit, vaig ficar-me a internet per esbrinar alguna cosa més. Em vaig assabentar que havien quedat eliminats amb anterioritat personatges il·lustres com Salvador Dalí, Fernando Alonso, Amancio Ortega, Montserrat Caballé, Julia Otero, Angel Nieto, Jesús Hermida, Matías Prats, Pau Gasol, Iker Casillas i un reguitzell més d’espanyoletes i d’espanyolets que conformen la glòria cultural i política hispànica. Valgui’m Déu! Hi vaig notar a faltar José María Aznar, Alfonso Guerra, Mariano Rajoy, Antonio Tejero, Juan Carlos I el Emèrito, Francisco Franco Bahamonde i uns quants d’estornells més.

La Història d’Espanya a través dels seus millors i més destacats homes i dones! Els millors espanyolets i les millors espanyoletes de la Història d’Espanyeta, gran i lliure i ridícula! Encara no sé, a hores d’ara, si m’he despertat del tot d’aquell horripilant malson.