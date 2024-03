La cantante estadounidense Joan Baez (1941) afirmó: «No puedes escoger cómo vas a morir o cuándo. Solo puedes decidir cómo vivir ahora».

La importancia de la vivencia del momento presente es decisiva. El aquí y el ahora, vividos con intensidad, son lo que importa.

El pasado ya no está en nuestras manos. El futuro tampoco. Lo que sí podemos decidir es cómo vivir ahora. El presente, y solo él, es el tablero de juego decisivo. Y no olvidemos que la vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene.

Valoremos el aquí y el ahora que nos pertenecen y sobre los que podemos actuar libremente. El pasado de nuestra vida, ya no lo podemos modificar y el futuro es impredecible. Lo que de verdad importa es el presente sobre el que debemos actuar.