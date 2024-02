Cómo perder una amplia mayoría en 10 días es una adaptación del título de la comedia Cómo perder a un hombre en 10 días, que podría protagonizar Alberto Núñez Feijóo. No es que me haya inspirado en la teoría del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha asegurado que las últimas revelaciones sobre los indultos y la amnistía que ha realizado el PP darían para una «serie de Netflix»; sino que me asombra la capacidad del gallego para ponerse el viento en contra cuando le sopla a favor.

El líder del PP sorprendió en la última semana de la campaña electoral de las generales del 23-J, cuando con una serie de errores dilapidó los excelentes resultados electorales obtenidos por sus barones en las autonómicas de mayo. Ahora, ante los comicios gallegos de este próximo domingo, Feijóo lo ha vuelto a hacer. Cuando los socialistas y Pedro Sánchez estaban totalmente acorralados por la ley de la amnistía, el gallego ha decidido dar un balón de oxígeno a sus adversarios políticos. Algunos hablan de una voladura controlada ante la advertencia de Carles Puigdemont de que «todo se sabrá», en relación a los posibles pactos para formar gobierno. Con esto, no pretendo decir que el PP no vaya a revalidar su mayoría absoluta en Galicia. Ni tampoco que de no haber cometido los fallos estratégicos en la última semana de campaña de las generales los populares habrían logrado llegar a la Moncloa; si estoy convencida de que el resultado habría sido mejor. Insisto, me sorprenden lo errores del líder del PP en las campañas electorales, ya que viene de conseguir cuatro mayorías absolutas en su tierra. Probablemente, ahora tiene mucha más presión y sienta que el domingo se juega mucho; de ahí su nacionalización de unas elecciones autonómicas, algo que evitaba a toda costa cuando era el candidato a la Xunta.