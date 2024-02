L’activista social guatemalenc Bernardo Caal ve a les Illes a contar-nos de primera mà la lluita del seu poble indígena per la protecció del territori en contra de les multinacionals. Ahir va ser a Eivissa, avui a Palma i demà visitarà Menorca. Aquests dies és a Europa convidat per Amnistia Internacional.

Bernardo és un mestre i líder del poble quekchí, defensor dels rius davant les grans obres hidroelèctriques, i ha esdevingut un exemple de lluita contra l’extractivisme i l’espoli dels recursos naturals del seu poble per part d’empreses espanyoles. Després d’una causa i un judici ple d’irregularitats, ha passat quatre anys i dos mesos a la presó. Un muntatge del poder judicial, com també passa a l’estat espanyol, per a intentar abatre els adversaris polítics i els líders socials.

Com han denunciat en nombroses ocasions Ensenyants Solidaris i STEI Intersindical, Bernardo Caal ha estat un pres de consciència. Una persona condemnada per un delicte que no ha comès i que ha carregat damunt les seves espatlles la criminalització de la seva tasca de defensa dels drets humans i el medi ambient.

Un cop revisat l’expedient penal que se li havia obert, en cap cas hi ha hagut cap evidència dels delictes de què se l’acusa. De fet, el seu procés mostra patrons semblants d’acusacions falses contra altres persones que comparteixen la mateixa lluita. L’activista va ser denunciat d’anar en contra del ‘desenvolupament’, amb la complicitat dels mitjans de comunicació del país.

Caal ha fet de la defensa del riu Cahabón la raó de ser de la seva lluita, el riu sagrat per a la comunitat quekchí de la regió de l’Alta Verapaz, sota amenaça per la construcció de diferents centrals hidroelèctriques. Una d’elles és l’espanyola ACS de Florentino Pérez. L’activista ha lluitat durant anys contra els megaprojectes per a exportar energia a costa de privatitzar els seus rius i, per això, ha pagat un preu molt alt. En cap cas es va informar prèviament els pobles indígenes d’aquestes iniciatives empresarials, com era obligació i un dret d’aquests pobles; tampoc no es va fer cap consulta abans de la seva instal·lació en el territori guatemalenc, cosa que vol dir que les empreses hi eren de manera il·legal.

El cas de Bernardo, malauradament, no és una excepció. Fa temps que el poble de Guatemala pateix una regressió pel que fa als drets humans sense precedents. Les autoritats fan tot el possible per desmantellar el sistema de justícia i el teixit social, en fer callar tota persona que lluita per un país més just i digne. N’hi ha prou amb veure tot el que ha passat amb les darreres eleccions presidencials i els entrebancs que s’han posat per part del poder judicial.

Des d’Ensenyants Solidaris i l’STEI Intersindical ens alegram molt de la posada en llibertat de Bernardo Caal, una persona digna i lluitadora, condemnada i empresonada per defensar un riu sagrat; un cas que ens recorda molt el de Berta Cáceres, que va pagar amb la vida la seva lluita a Hondures.

L’activista serà avui a les 18.30 hores a l’Escola de Formació i Mitjans Didàctics de l’STEI Intersindical, al carrer de Marià Canals, 13 de Palma, per a contar-nos la seva lluita contra el capitalisme depredador. Com diu el lema que a les Illes coneixem bé, ‘qui estima la terra, no la destrueix’.