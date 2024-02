Tot just fa una setmana, al programa Bon dia d’Ona Mediterrània, Toni Rotget conversava amb l’escriptor Llorenç Capellà sobre la nova il·luminació del monument de la Feixina. El batle Jaime Martínez i el seu equip varen triar un color gens fútil per tenyir aquest monòlit on els neofranquistes comencen les seves campanyes electorals que tant defensa ARCA: ‘azul mahón’, el blau de les camies dels falangistes que assassinaren a milers d’innocents (tot i que la instal·lació permet tenyir el monument amb qualsevol tonalitat). A un article publicat a Ultima Hora, el montuïrer ja remarcava la coherència d’aquesta tria i ho contrastava amb la incongruència dels partits d’esquerres: quan estan a l’oposició fan servir tota la gamma dels colors progressites, però en tocar cadira calquen els de la dreta. Recordaren la pel·lícula de Chaplin, Llums de la ciutat per concloure que a Palma avui són llums de color blau ‘Mahón’.

Abans, al mateix espai, el president de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca, Joan Planes Ferragut, explicava les derivades de ser una colònia que pateix una fuga de 5.000 milions anuals i els perills del monocultiu turístic. Cada any prop de devuit milions de turistes col·lapsen ports i aeroports controlats i cobrats des de Madrid. Això genera un efecte crida que empobreix una població que va perdent el patrimoni i la possibilitat de desenvolupar la seva vida en una societat cohesionada. Avui, un 19 % de la població és immigrant i es necessiten denou anys de sou íntegre per a pagar un habitatge. Totes dues dades són rècord estatal. Enmig d’aquest panorama desesperançador, Vox s’està desintegrant víctima d’un canibalisme més propi de l’esquerra. És possible que Prohens tengui els dies comptats i que unes noves eleccions impedeixin que Palma torni a ser tenyida per milers de samarretes verdes per combatre els cops que etziben a la llengua des del Govern. Els colors de la ciutat ara mateix es mouen entre l’’azul mahón’ i el verd de les samarretes de ‘la llengua no es toca’ que, segons l’activista i col·laborador del programa, Manel Domenech, ja s’estan venent a molt bon ritme. Tant de bo no destenyeixin i de verd esperança passin a verd traït, com les de 2013.