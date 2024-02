No crec ser l’únic que veu difícil aportar comentaris nous a les ximpleries recurrents, ni el primer que malgrat l’avorriment i la previsió que tot el que s’hi pugui dir serà inútil cau en la temptació de posar-s’hi. Ho dic com a comentari d’aquest judici, celebrat fa pocs dies i encara sense sentència, perquè anys enrere una doctora va transfondre sang a un pacient de l’hospital Arnau de Vilanova. El pacient era testimoni de Jehovà i rebutjà rebre sang, confusament i envoltat de familiars amenaçadors, i ara demana que es condemni la metgessa que l’hi salvà la vida a tretze mesos de presó i dos anys d’inhabilitació, mentre que fiscal i defensa en demanen l’absolució. Al judici s’hi afegiren dades que completen l’escena, però el rovell de l’incident és aquest absurd relat.

No cal dir que s’ha de respectar la voluntat dels pacients, com recull la jurisprudència, però mai desaconsellant que tots examinem la consistència, i les conseqüències, de les nostres creences, com feu el Tribunal Suprem condemnant a dos anys i mig de presó els pares d’un nin de 13 anys que morí l’any 1996 després de rebutjar, els seus pares i per motius d’aquesta mena, que rebés una transfusió de sang.

Diria, i dic, que la creença és absurda, i que a partir d’aquí tot cau pel seu propi pes: la demanda és absurda, el judici és absurd i cap sentència, fins i tot l’absolució de la metgessa i la condemna al pagament de tot plegat al demandant, posarà remei a aquest absurd. I no tinc cap interès en l’origen de l’absurd argument que rebutja les transfusions de sang perquè això forma part d’un credo religiós, cosa tan acceptable (i/o rebutjable) com si el motiu nasqué d’una aposta després d’empassar-se uns Château Margaux o va ser imposat per un extraterrestre (de fet, els creients d’aquesta doctrina creuen literalment que el mandat té un origen extraterrestre; i a més qui ho redactà per primer cop no sabia què és una transfusió...). I pensava que no es podia dir res més sobre el tema, fins que vaig veure que un jutjat de primera instància ha sentenciat que la confessió que rebutja les transfusions és «una secta destructiva» que exerceix «un control excessiu» sobre els seus fidels. Ves per on, m’equivocava...