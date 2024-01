Duem sis mesos de govern de dretes i ultradretes al Consell de Mallorca, de Govern PPVox, un govern que es va presentar com el «govern del canvi», però de moment aquest canvi no el veiem i menys en polítiques socials.

En el departament de Benestar Social -abans Drets Socials, terme molt més inclusiu i garantista-, trobem un clar exemple de manca d’acció, poques novetats al pressupost, i cap iniciativa o nova proposta.

El pressupost és una de les eines amb més potencial per fer política, i per canviar de veritat la vida de les persones. Però no en sabem res del projecte social del Sr. Galmés, ni quins són els projectes estratègics per aquesta nova legislatura. Només hem vist el seguidisme del projecte dels socialistes durant la passada legislatura. Han consolidat el personal que es va contractar la passada legislatura per reforçar totes les àrees de l’IMAS; han continuat amb l’expansió del SAID, un projecte socialista d’atenció domiciliària de les persones majors; i compleixen amb el Pacte per a les persones amb Discapacitat que es va signar al 2022. Són projectes en execució que es mantenen. Però del nou projecte, del canvi social del sr. Galmés no en tenim ni rastre.

El pressupost de l’IMAS ha crescut un 4,5 % per aquest 2024, menys del que ho va fer de mitjana durant la passada legislatura, i de la lectura de les xifres es desprèn la manca de projectes estratègics, la manca de partides importants i la manca de diners en innovació. Zero projectes en el pressupost de l’IMAS.

L’IMAS, té zero euros en 2024 per assumir les residències municipals o per construir-ne de noves. Tampoc es veu res per concertar o construir centres de dia, ni cap aportació al Consorci sociosanitari.

La mateixa xifra de zero euros per construir o adquirir nous centres d’atenció a nins, nines i adolescents del sistema de protecció i cap recurs per augmentar el nombre de famílies d’acollida.

En l’àmbit de la discapacitat, a banda de les obligacions incloses en el Pacte per a les persones amb discapacitat, deixen sense partida algunes de les propostes fetes pel PP en campanya, com ampliar la concertació de serveis de salut mental. De moment un altre zero per PPVox.

Menció especial a l’àrea de inclusió social, que té zero euros per ampliar el programa de housing per donar una llar a les persones que no en tenen. Zero euros per modernitzar els recursos d’acollida temporal i hi havia zero euros per donar sostre als sense llar durant l’hivern, fins que els socialistes ho vàrem denunciar públicament.

Reneguen de les ajudes socials, que el PPVox anomena despectivament com a «paguitas». Han deixat a zero les ajudes a les famílies que va instituir el Consell, quan segueix essent una qüestió de primera necessitat per a molta de gent. No fa tant de temps un govern més solidari i més social que l’actual va activar 13 milions d’euros que varen anar a directament a les mans de 65.000 famílies de Mallorca. Per que es tracta d’ajudar quan és necessari. Ara la xifra ha quedat reduïda a zero.

Sr. Galmés, és hora que es repensi les seves polítiques socials i que canviï les prioritats que han deixat a zero els nous projectes de l’IMAS mentre que es malbaraten 43 milions d’euros de tots els mallorquins per deixar la tarifa dels fems igual com estava. Una demostració impactant d’incompetència i de manca de capacitat de negociació. Recursos n’hi ha si se’n volen trobar. Exigim al president de l’IMAS que desenvolupi les seves promeses en matèria social i que faci alguna cosa més que mantenir les iniciatives socialistes que vàrem posar en marxa la passada legislatura, que tant va criticar el PP des de l’oposició.

Els comptes en acabar la legislatura els faran els electors i electores. Però, de moment, sis mesos després d’arribar al govern del Consell, les sumes són demolidores: zero més zero igual a zero en política social de PPVox a Mallorca.