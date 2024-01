Creo que es imprescindible iniciar el debate sobre la necesidad de generar soluciones a la patética y negativa educación que damos a la infancia y adolescencia. No estamos en el camino adecuado. La educación se ha centrado en inteligencia lingüística verbal que ahora están destrozando la cultura de las redes sociales. La lógica matemática con metodología obsoleta. La espacial y la musical prácticamente inexistentes. La corporal cinestésica y la intrapersonal que es imprescindible para el confort emocional solo se trabaja cuando el trastorno ya está constituido. La interpersonal se trabaja en algunos centros educativos muy avanzados. La naturalista, solo en familias sensibilizadas. Pero los Estados la destruyen yendo en sentido contrario a lo aconsejable por un planeta que ya empieza a resentirse. Léase cambio climático, sostenibilidad, superpoblación, etc. El resultado de todo ello es una sociedad que genera psicopatías, las consultas llenas de trastornos de ansiedad, depresiones reactivas y otros. Estamos educando a nuestros jóvenes sin cultura de esfuerzo generados por la estúpida y falsa progresía del Gobierno social comunista.

La mayoría de las familias se desentienden de la educación de sus hijos. Les conceden todos los caprichos. Creando pequeños dictadores que sucumben por frustraciones nimias. Ante este panorama sombrío, es imprescindible generar soluciones en Educación. Nos enseñan teoría, pero no nos enseñan lo fundamental. Respirar, comer, pensar, autococimiento, etc. En USA y algunos países nórdicos ya se ha iniciado el proceso para introducir la disciplina de la inteligencia emocional. Aquí los progres políticos van en sentido contrario. Incluso eliminaron la asignatura de Filosofía, uno de los pocos espacios para enseñar a pensar. Educamos para el éxito, la adrenalina en lugar de serotonina. Facilitamos códigos en valores ausentes de empatía. Bouling, manadas depredadores sexuales. Tirar un autista por el hueco de una escalera mientras cuatro niñatas se ríen a carcajada limpia. Padres que insultan o agreden a los docentes por suspender a su hijo. Videojuegos y películas que incitan a la violencia. Reaccionemos e iniciemos el camino de Educar en letras mayúsculas, no solo instruir. De lo contrario los trastornos mentales llenaran las consultas de los profesionales. Lo de la salud mental es ya una pandemia. Afortunadamente se tomaron medidas para los trastornos mentales graves. Pero poco para los trastornos emocionales. Iniciemos la Prevención desde la educación en mayúsculas. Es la mejor inversión que podemos realizar par un mundo más sano y mejor.