En el Consell de Mallorca aprofitam la celebració de la fira internacional de turisme de Madrid (Fitur) -una de les més importants del món i la primera edició des de la constitució del nou govern- com a punt de partida del canvi de model de promoció i posicionament de Mallorca a l’exterior, que hem començat a implantar aquesta legislatura amb l’objectiu d’impulsar una nova era de turisme responsable a la nostra illa.

A Mallorca no tenim un problema de demanda, som un destí de primer nivell internacional i això ho sap bé el president Galmés, el problema el tenim en la gestió de l’oferta i és en aquest punt on, amb vivor i dedicació -ja duim molts d’anys perduts en aquesta tasca- hi fa feina tot l’equip de la conselleria de turisme. Fitur marca, així, el punt de partida vers la convivència dins el marc del turisme sostenible.

Les institucions tenim la responsabilitat de cercar -i trobar- el camí perquè les generacions presents i futures tinguin garantida la millor qualitat de vida, consolidada baix el desenvolupament sostenible i, per definició, tant mediambientalment com social i econòmica. Calen, per tant, polítiques estadistes i planificades ad hoc i no s’entén, de cap manera, que el govern d’esquerres hagi desaprofitat vuit anys i, per contra, hagi germinat la turismofòbia per tapar així la seva absència de visió i gestió (per exemple, amb la manca de control de l’oferta il·legal). Com hem pogut arribar al punt de veure el turisme, l’activitat econòmica més important de l’illa i de la que depenem tots en major o menor mesura, com un problema i no una de les palanques de la solució? En paraules de l’actual conseller de turisme, el Sr. Rodríguez: «Qualque cosa haurem fet malament si els nostres joves no veuen el turisme com un projecte de vida».

Fitur inicia el full de ruta cap el nou enfocament turístic: un canvi en el model de promoció, comunicació i gestió de marca, aprofitant l’avantatge competitiu de què disposem per dotar el destí de major qualitat, reconeixent també saturacions puntuals però gestionant aquests fluxos, i amb la protecció i regeneració del territori com eix principal. Un canvi liderat pel Consell de Mallorca i executat localment, en proximitat, mitjançant la cooperació entre els sectors públic i privat. És essencial que els mallorquins recuperem el «siau qui sou» d’en Costa i Llobera, arrelat dins la nostra essència illenca i transformat en la societat emprenedora, atrevida -aventurera, quasi diria jo-, decidida i també propera, càlida i hospitalària que ens ha permès ser capdavanters en el món.

Per això, des del Consell hem elaborat el ‘Compromís de Turisme Responsable de Mallorca’ que compta amb ampli recolzament municipal i del sector. Aquest ‘pledge’ té el propòsit d’impulsar un nou ecosistema de coexistència i convivència entre residents, visitants i entorn; la missió de protegir i regenerar les qualitats que fan de Mallorca un lloc meravellós per viure i també per visitar; i la visió d’impulsar un model d’activitat turística responsable dins dels nostres límits mediambientals i socials.

Marcel Proust deia que «l’únic i veritable viatge de descobriment no consisteix en cercar nous paisatges, sinó en mirar amb nous ulls» i així serà que, amb renovada mirada a l’activitat turística, aconseguirem transformar-la i que esdevingui, per ventura de tots, en garantia de futur.