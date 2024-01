El Partit Popular ha regalat 750.000 euros als seus germans de Vox per perseguir «la imposició» del català a les Balears amb l’Oficina de Libertad Lingüística. Fonts molt properes al Consolat, a tan sols un carrer o dos, m’han assegurat que aquestes dues formacions, sempre atentes a les necessitats reals d’aquest país, ja planifiquen noves oficines llibertàries. M’asseguren que la següent en obrir serà l’Oficina de Libertad Amorosa per a vigilar que no hi hagi una imposició d’amor en excés entre persones, especialment si són del mateix sexe.

Els dos partits també impulsen l’Oficina de Libertad Urbanística que vetllarà perquè creixi la superfície encimentada i així eliminar els espais on encara queda un poc de verdesca tipus alzines, pins o garballons, andròmines que embruten i fan malbé asfalt i trespols. L’ens defensarà els ciutadans contra la imposició de la natura. La idea no és gaire original, això ja ho feia el govern anterior encapçalat pel PSIB, però ara la nova oficina ho farà oficial.

La més inversemblant de les projectades és l’Oficina de Libertad de Acoso on ajudaran els assetjadors a maltractar a dones, infants i catalanoparlants de manera més eficient. Tot i que les Balears és líder en casos de violència de gènere en l’àmbit estatal, cobegen encapçalar el rànquing mundial de ‘divorcis durs’. Els dos socis estan d’acord que la pau i la concòrdia no es poden imposar.

Per acabar, gràcies al Pegasus dels genocides (nou sinònim de sionistes) he escoltat a dos diputats de dreta exagerada parlant de l’Oficina de Libertad Contaminante que impedirà la imposició de mesures per millorar l’aire com ara els carrils bici. L’entitat treballarà coordinada amb l’Oficina de Libertad Climática per vigilar que no ens imposin cap mesura que quarti la nostra llibertat a gaudir d’un canvi climàtic ben dur i accelerat. El llistat continua i és llarg: la de Libertad de Alquiler, perquè no ens imposin lloguers baixos; Libertad Sanitaria, perquè no ens imposin una sanitat pública eficient; Libertad Taurina Infantil... I la cirereta: l’Oficina de Libertad de Blanqueo de Dictaduras que podria presidir Rafa Nadal, un homo tan pobre, tan pobre que no dirà que no.