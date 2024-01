No es que ahora de pronto vayamos a creernos las encuestas, esa exageración de la numerología, y menos si son del CIS, azote de la ciencia estadística. Pero como los algoritmos inteligentes que en la actualidad rigen nuestras vidas son todavía peores, y más cuantitativos aún, habrá que tomarlas en consideración. Sobre todo si se les da tanta publicidad a fin de generar interés informativo, es decir, polémica. Según la primera encuesta del CIS sobre percepción de la igualdad de género (sí, estamos hablando de percepciones), resulta que en España el 44,1 % de los hombres percibe que las mujeres se han pasado mucho en lo de la igualdad y el empoderamiento, y ahora los discriminados son ellos. Discriminaditos, por así decir. Marginados, excluidos, segregados, rechazados, víctimas de un trato desigual en tanto que personas y colectivo. Con lo que como ya nos temíamos, aquí todo el mundo está discriminado, discriminadores incluidos. Hablamos de percepción, insisto, y la gente percibe lo que le da la gana. Un tercio de las mujeres están de acuerdo con la idea de que los discriminados son ellos, pero el dato puede ser equívoco, porque ya se sabe que ellas son muy bromistas. En cualquier caso, poco me parece ese 44,1 %, porque de un tiempo a esta parte, hasta los ricos y poderosos se sienten discriminados (a Trump le discriminan, le roban las elecciones y le acosa la justicia por ser quien es), y si no lo sienten lo simulan y proclaman, individualmente y como colectivo. Es la clave de cualquier nacionalismo. Que me discriminan, que me discriminan. Y no digamos en asuntos de género, donde nadie está contento. Cómo van a estarlo. La existencia es discriminatoria de por sí, la biología más, y la cultura pura discriminación. Positiva, negativa, directa o indirecta. El género, una auténtica putada discriminatoria. A los tíos se les notan las mentiras a la legua, y no me creo que sólo el 44,1 % se perciba discriminado por las mujeres. Llevan milenios quejándose de ellas, conque figúrense ahora. Lo que pasa es que, estadísticamente, el 55,9 % de hombres contestan siempre lo que en cada momento perciben que se debe contestar. Y así de discriminatorias salen las encuestas.