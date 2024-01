Segur que tothom encertarà les reaccions al llibre, mescla d’autoajuda i autobiografia, que presentà Arnold Schwarzenegger fa un parell de mesos (després d’escriure’l, teòricament...): a l’autor no li calia i als lectors no els serà de profit, sens dubte contindrà tòpics nous, a veure quan hi surt el mot «inspiració» o» inspiracional» i l’expressió «la millor versió de tu mateix» o una cita de Mandela i/o el Dalai Lama, o el molt que podem aprendre de les esponges... I amb tota raó, perquè l’exculturista, actor, polític i empresari, d’èxit en tots els gremis, i alhora l’immigrant que ha arribat més lluny en política als Estats Units (governà Califòrnia, amb el malnom de Governator, del 2004 al 2010, renunciant-ne a un salari de 175.000 dòlars l’any) no fa pinta de guru de cap mena.

Arnie, com li diuen llurs seguidors més entusiastes, afegí a aquests èxits el dels seus vídeos virals durant la pandèmia, entre motivacionals, informatius i tranquil·litzadors com mana la tradició anglosaxona, i molt més quan el 2021 comparà l’assalt al Capitoli amb la Kristallnacht i denuncià la flaquesa de molts polítics en la democràcia nord-americana. Format dins el credo republicà (però defensor del matrimoni igualitari, la investigació amb cèl·lules mare i la reducció dels combustibles fòssils), Schwarzenegger proposa en «El poder de ser valuosos» que tothom és i ha de ser útil, per damunt de les circumstàncies personals, i amaneix el seu llarg discurs amb innombrables anècdotes personals (força inspiradores i inspiracionals, no cal dir-ho) dels molts moments en la seva vida en què se sentí menyspreat. La incursió de l’autor ha estat acusada de beure, fins i tot massa, en el pensament de Jordan Peterson, un professor universitari d’un cert nivell que s’ha fet famós a còpia de malparlar contra la igualtat i predicar un individualisme un punt aristocràtic. De fet, Peterson proposa 12 regles de vida i Schwarzenegger més o manco: no et limitis, no tinguis por de fallar, no siguis còmode, fes alguna cosa bé, tothom sap fer el mal, construeix la teva escala, aprèn a vendre’t, treballa, no tinguis por al canvi, sigues agraït i útil... Imaginin-se com podria vendre aquest missatge algú sense la seva biografia!